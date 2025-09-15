Džiugi diena Gyčio Paškevičiaus šeimoje: „Esu be galo laimingas“

Šia žinia pats G. Paškevičius pasidalijo su gerbėjais socialiniame tinkle.
Gytis Paškevičius džiaugiasi dukros laime
Dainininkas paviešino nuotrauką iš vestuvių, kurioje jis įsiamžinęs su žmona Rugile, dukra Urte ir jos išrinktuoju.
Šalia kadro Gytis paliko ir itin šiltą žinutę, kurioje pasidžiaugė už dukros laimę.
„Kaip tėtis, esu be galo laimingas. Kaip šeimai – mums trūksta žodžių…
Labai jus mylim, te šviečia jūsų širdys vienas kitam… ir visam pasauliui…“ – rašė G. Paškevičius.
Išvydę šį kadrą, žmonės komentaruose linkėjo jaunavedžiams visa ko geriausio.
„Tai – puiki šventė širdžiai ir šeimai. Sveikinimai“, – rašė viena komentatorė.
„Ilgai ir laimingai!“ – pridūrė kita.
