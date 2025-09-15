Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Džiugi diena Gyčio Paškevičiaus šeimoje: „Esu be galo laimingas“

2025-09-15 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 19:20

Dainininko Gyčio Paškevičiaus šeimoje praūžė itin džiaugsminga diena – ištekėjo jo dukra Urtė.

Gytis Paškevičius (nuotr. BNS ir TV3 fotomontažas)

Dainininko Gyčio Paškevičiaus šeimoje praūžė itin džiaugsminga diena – ištekėjo jo dukra Urtė.

0

Šia žinia pats G. Paškevičius pasidalijo su gerbėjais socialiniame tinkle.

Gytis Paškevičius džiaugiasi dukros laime

Dainininkas paviešino nuotrauką iš vestuvių, kurioje jis įsiamžinęs su žmona Rugile, dukra Urte ir jos išrinktuoju.

Šalia kadro Gytis paliko ir itin šiltą žinutę, kurioje pasidžiaugė už dukros laimę.

„Kaip tėtis, esu be galo laimingas. Kaip šeimai – mums trūksta žodžių…

Labai jus mylim, te šviečia jūsų širdys vienas kitam… ir visam pasauliui…“ – rašė G. Paškevičius.

Išvydę šį kadrą, žmonės komentaruose linkėjo jaunavedžiams visa ko geriausio. 

„Tai – puiki šventė širdžiai ir šeimai. Sveikinimai“, – rašė viena komentatorė. 

„Ilgai ir laimingai!“ – pridūrė kita. 



