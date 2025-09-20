Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Asta Valentaitė pasidalino niekur neregėtais vestuvių kadrais: mini ypatingą dieną

2025-09-20 12:17
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-09-20 12:17

Žinoma verslininkė, buvęs modelis Asta Valentaitė prieš trejus metus atšoko vestuves su vyru Glenu Manchesteriu. Prieš porą dienų pora atšventė ypatingą progą – 3-ąsias vestuvių metines ir pasidalino dar niekur neregėtais vestuvių kadrais.

Asta Valentaitė (Nuotr. socialinių tinklų)
12

Asta Valentaitė socialiniuose tinkluose pasidalino dar neregėtomis judviejų su vyru šventės akimirkomis.

Asta Valentaitė: neregėtos vestuvių nuotraukos
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Asta Valentaitė: neregėtos vestuvių nuotraukos

Neregėtos vestuvių šventės akimirkos

Asta Valentaitė ir Glenas Manchesteris prieš trejus metus ašventė vieną gražiausių švenčių žmogaus gyvenime – vestuves.

Ne paslaptis, jog šventė atrodė nuostabiai, tačiau šventės akimirkų gerbėjams pamatyti teko proga vos iš keletos nuotraukų jau buvusių nuotraukų, tačiau Asta minėdama ypatingą progą pasidalino dar daugiau vestuvinių kadrų.

Nuotraukose matoma išsidabinusi Asta, pasipuošęs Glenas bei kiti, elegantiškai atrodantys svečiai.

Nuotraukose matomas ne tik jaunųjų pasiruošimas prieš vestuves, bet ir pati vestuvių ceremonija bei po ceremonijos sekusios šventės akimirkos.

Asta pasidalinusi kadrais, greta nuotraukų karuselės rašo: 

„Treji metai. Viena meilė“

