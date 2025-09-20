Asta Valentaitė pasidalino niekur neregėtais vestuvių kadrais: mini ypatingą dieną

Asta Valentaitė socialiniuose tinkluose pasidalino dar neregėtomis judviejų su vyru šventės akimirkomis.
Neregėtos vestuvių šventės akimirkos
Asta Valentaitė ir Glenas Manchesteris prieš trejus metus ašventė vieną gražiausių švenčių žmogaus gyvenime – vestuves.
Ne paslaptis, jog šventė atrodė nuostabiai, tačiau šventės akimirkų gerbėjams pamatyti teko proga vos iš keletos nuotraukų jau buvusių nuotraukų, tačiau Asta minėdama ypatingą progą pasidalino dar daugiau vestuvinių kadrų.
Nuotraukose matoma išsidabinusi Asta, pasipuošęs Glenas bei kiti, elegantiškai atrodantys svečiai.
Nuotraukose matomas ne tik jaunųjų pasiruošimas prieš vestuves, bet ir pati vestuvių ceremonija bei po ceremonijos sekusios šventės akimirkos.
Asta pasidalinusi kadrais, greta nuotraukų karuselės rašo:
„Treji metai. Viena meilė“
