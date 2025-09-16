Poros skausmui ribų nėra: per vestuves žuvo 19 svečių

Aukos keliavo iš Fasso kaimo Gummi savivaldybės teritorijoje į Kebbi valstiją, kad po vestuvių ceremonijos nuotaka būtų perduota savo vyrui, rašo guardian.ng.
Vestuvių svečius vežusiam autobusui įkritus į upę žuvo 19 žmonių
Liudininkai sakė, kad vairuotojas, nepažinojęs vietovės, mėgino pravažiuoti apgriuvusiu tiltu, kurį kaimo gyventojai buvo užtaisę smėlio maišais ir akmenimis. Tuomet autobusas nuslydo ir apvirtęs įkrito į upę.
Liudininkas Ishiakas Ahmedas paaiškino, kad autobusas nuslydo nuo laikino pravažiavimo, o incidentas baigėsi ne viena mirtimi.
Aukų giminaitis Usmanas sakė, kad autobusas buvo pergrūstas ir braukėsi per akmenis, kuriais buvo užpildyta nuplauta tilto dalis. Dėl to vairuotojas sustojo apžiūrėti transporto priemonę.
„Nuotaka ir dar keli žmonės išlipo iš autobuso, o vairuotojui dar tebebūnant lauke, transporto priemonė staiga pakrypo į šoną, apsivertė ir įkrito į upę“, – pasakojo giminaitis.
Pasak jo, per incidentą žuvo 19 žmonių. Buvo rasta 17 kūnų, du vis dar tebėra dingę. Nuotaka ir tie, kurie tuo metu buvo išlipę iš autobuso, išgyveno.
Bendruomenės nariai paragino valdžios institucijas skubiai suremontuoti tiltą, kad būtų išvengta kitų panašių skaudžių tragedijų.
Zamfaros valstijos Asamblėjos pavaduotojas pirmininkas Adamu Aliyu Gummi, atstovaujantis Gummi II apygardai, patvirtino informaciją apie incidentą ir teigė, kad tokia nelaimė – draskanti širdį.
Jis apgailestavo, kad tiltas jau daugiau nei penkerius metus yra nesutvarkytas, nepaisant pakartotinių raginimų imtis veiksmų.
„Žmonės sunaudojo daugiau nei 2000 smėlio maišų tiltui užtaisyti, tačiau kiekvieną lietingąjį sezoną ir toliau žūsta žmonės“, – sakė jis, ragindamas vietinę vyriausybę imtis veiksmų.
Tuo tarpu Zamfaros Federalinio kelių saugumo komandos vadovybė patvirtino, kad per avariją žuvo 17 žmonių.
Pareigūnas Isah Aliyu, atsakingas už informacijos viešinimą komandoje, pareiškime nurodė, kad nelaimė įvyko sugriuvus tiltui, kuris buvo įgriuvęs jau iš anksčiau, ir nepaisant gyventojų pastangų bent laikinai jį sutvarkyti.
