Susitikti su draugu išėjęs 20-metis namo nebegrįžo: kraujo klane gulintį sūnų atpažino mama

Kitą dieną jis mirė ligoninėje po netikėtos, liūdnai pasibaigusios konfrontacijos su policija, rašoma Lenkijos naujienų portale fakt.pl.
„Sūnus buvo sumuštas, kruvinas, suplėšyta striuke“
„Mano sūnus buvo visas nusėtas mėlynėmis, jo striukė suplėšyta, o viduje kruvina... Atvykusi į ligoninę dar valandą turėjau laukti, nes jie plovė nuo jo kraują“, – pasakoja sukrėsta vaikino mama Aleksandra Bartosik.
Moteris prisimena, kad gydytojas, bandęs intubuoti jos sūnų, staiga pradėjo kosėti ir ašaroti. Paaiškėjo, kad paciento kvėpavimo takuose buvo likę policijos panaudotų pipirinių dujų. Procedūrą teko tęsti kitam gydytojui.
Keistas elgesys ir kaimynų iškviesta policija
Prieš nelaimę kaimynai pastebėjo, kad jaunuolis elgiasi neįprastai – neva beldėsi į laiptinės duris, vaikštinėjo po pievą, mosikavo rankomis ir kalbėjosi su savimi. Sunerimęs kaimynas iškvietė policiją.
Atvykus pareigūnams, anot liudininkų, Oliwier tapo agresyvus ir net užpuolė vieną iš policininkų.
„Jis beldėsi į laiptinę, kaimynas jo neatpažino ir neįleido. Vienas iš gyventojų iškvietė policiją, kilo konfliktas. Sūnų pargriovė ant žemės, naudojo guminę lazdą ir dujas. Paguldė ant pilvo, surakino rankas už nugaros. Kai jis pradėjo dusti, iškvietė greitąją“, – „Fakt“ žurnalistams pasakojo motina.
Kvėpavimo takuose – pipirinės dujos
Į skubios pagalbos skyrių nugabentas 20-metis buvo intubuojamas, tačiau procedūros metu gydytojas pats pradėjo dusti ir kosėti. Tik vėliau paaiškėjo, kad paciento kvėpavimo takuose liko pipirinių dujų likučių.
„Sūnus gulėjo ant respiratoriaus, visas apdaužytas, su lūžiais galvoje... Jaučiu, tarsi jis iš dangaus norėtų man kažką pasakyti, atsiprašyti, parodyti, kad tai nebuvo jo kaltė. Todėl kovoju dėl teisingumo. Žinau, kad tai jo negrąžins, bet noriu bent kokio paaiškinimo“, – sako gedinti motina.
Policijos versija: buvo agresyvus, įtarė narkotikus
„Užpuoliko elgesys privertė pareigūną panaudoti jėgos priemones – pipirines dujas ir lazdą. Taip pat jam buvo uždėti antrankiai“, – teigia Elblongo policijos atstovas spaudai, vyriausiasis inspektorius Krzysztof Nowacki.
Anot jo, dėl įtartino jaunuolio elgesio ir įtarimo, kad jis galėjo būti apsvaigęs nuo narkotikų, iškviesta medikų brigada.
„Perduodant medikams, 20-metis dar buvo sąmoningas ir rodė gyvybės požymius“, – tikino pareigūnas.
Prokuratūra pradėjo tyrimą dėl šio tragiško įvykio. Tuo tarpu motina pabrėžia, kad jos sūnus buvo ramus, drausmingas ir ambicingas jaunuolis.
„Rugsėjo 1-ąją jis turėjo pradėti profesinę mokyklą elektrotechnikos specialybėje. Vasarą dirbo, džiaugėsi, kad galės išlaikyti egzaminus. Auginau jį viena – jis buvo geras vaikas“, – sako Oliwier mama.
