Prieš nužudymą motina nuvedė dukras į bažnyčią: kaimynai išklojo šokiruojančias tragedijos detales

Ši tragedija sukrėtė visą Helenuvo Pierwszy kaimą Lenkijoje ir tapo sunkiu smūgiu visiems, kurie pažinojo šeimą, rašoma fakt.pl.com.
Pasak pranešimų, motina Karolina savo dukras įmetė į nuotekų valymo šulinį, o vėliau nusižudė.
Iš pirmo žvilgsnio kaimynams – ideali šeima
Karolina M. kilusi iš Licheń Stary kaimo Lenkijos centrinėje dalyje, o Mateuszas – iš Helenuvo, kur užaugo su tėvais ir broliais. Jie susituokė 2016-ųjų rugsėjį. Po metų šeimą papildė pirmoji dukra Gabrysia, o dar po dvejų – Antosia.
„Mateuszas pasistatė namą ir dirbtuves savo tėvų žemėje“, – pasakojo kaimynas. Namas buvo laikomas vienu įspūdingiausių visame kaime, o 34-erių vyro automobilių remonto dirbtuvės – vienomis geriausių rajone.
„Ten buvo ne tik pinigų, bet ir meilės“, – geranoriškai sakė vietiniai.
Žmonės su susižavėjimu žiūrėjo į jauną šeimą, matydami juos kartu parduotuvėje, automobilių parodose ar bažnyčioje.
„Nebuvo matyti, kad joms kas nors blogo nutiktų, o mes pažįstame Mateuszą nuo vaikystės ir žinome, kad jis labai geras berniukas“, – tikino kitas kaimo gyventojas.
Paslėpta kova su liga
Tačiau idiliškas gyvenimas slėpė dramą. Kaip paaiškėjo, Karolina gydėsi pas psichiatrą.
„Tai sunki liga“, – sako tyrėjai.
„Niekada nesakyčiau, kad jai kažkas negerai. Ji turėjo tai labai gerai slėpti. Kiekvieną kartą, kai ją matydavau, ji šypsojosi, kaip ir mergaitės. Sunku patikėti, kad šioje šeimoje galėjo nutikti kažkas blogo“, – pasakojo šeimos kaimynas.
Iš pradžių moteris buvo aktyvi socialiniuose tinkluose, viešai dėkodavo vyrui už rūpestį ir meilę dukroms. Tačiau vėliau jos įrašų sumažėjo, dingo vaikų nuotraukos, dingo ir entuziazmas. Tai, pasak tyrėjų, galėjo būti ženklas, kad liga stiprėjo.
Tragiškos dienos įvykiai
Sekmadienio, rugpjūčio 31-osios, vakarą tragedija pasiekė aukščiausią tašką. Tą vakarą, vykdydamas žmonos prašymą, Mateuszas nuėjo į vaistinę. Grįžęs namo, jis rado tik tylą – žmonos ir dukterų namuose nebuvo.
Pastebėjęs atvirą nuotekų dangtį ir kraujo pėdsakus, Mateuszas suprato, kad įvyko nelaimė. 22:18 val. jis iškvietė tarnybas. Į įvykio vietą atskubėjo policija, greitoji pagalba ir ugniagesiai.
Ramią kaimo atmosferą perskrodė šiurpi žinia – motina įmetė dukras į nuotekų valymo šulinį, o pati bandė nusižudyti. Greta rastas ir peilis, kuriuo Karolina, kaip įtariama, perpjovė sau gerklę.
Sukrėtė visą kaimą
„Tai buvo didelė meilė“, – sako viena kaimynė. Ji pati stebėjosi, kaip tokioje šeimoje galėjo nutikti tokia tragedija. Kiti tikino, jog „tai turėjo būti kažkoks staigus impulsas“ ar net „nervinis išsekimas“.
Nepaisant visų pastangų, 7 metų Gabrysios ir 6 metų Tosos išgelbėti nepavyko – mergaitės ligoninėje mirė. Karolina taip pat buvo rasta be gyvybės ženklų.
Prokuratūra laukia motinos ir dukterų autopsijos, kurią atliks Poznanės teismo medicinos specialistai. Tik tuomet bus galima atsakyti, kas tiksliai įvyko ir kokia buvo mirties priežastis.
