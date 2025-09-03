Lenkija įvedė aukščiausią parengties lygį: dėl rusų atakos prieš Ukrainą pakelti orlaiviai

„Siekiant užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą, mūsų oro erdvėje intensyviai veikia lenkų ir sąjungininkų orlaiviai, o antžeminės oro gynybos ir radarų žvalgybos sistemos pasiekė aukščiausią parengties lygį“, – tinkle „X“ pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinis štabas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.
2.40 val. visoje Ukrainoje buvo paskelbtas oro pavojus, kai ukrainiečių karinės oro pajėgos įspėjo dėl Rusijos raketų ir dronų atakų.
Be kita ko, atakuota sostinė Kyjivas. „Kyjive veikia oro gynyba. Likite slėptuvėse, kol pavojus bus atšauktas“, – „Telegram“ kanale teigė Kyjivo karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenka.
