  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lenkija įvedė aukščiausią parengties lygį: dėl rusų atakos prieš Ukrainą pakelti orlaiviai

2025-09-03 07:31 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 07:31

Rusijai naktį į trečiadienį pradėjus oro antskrydžius Vakarų Ukrainoje netoli Lenkijos sienos, Lenkija aktyvavo lėktuvus savo oro erdvei apsaugoti.

Lenkijos naikintuvai (nuotr. SCANPIX)

Rusijai naktį į trečiadienį pradėjus oro antskrydžius Vakarų Ukrainoje netoli Lenkijos sienos, Lenkija aktyvavo lėktuvus savo oro erdvei apsaugoti.

0

„Siekiant užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą, mūsų oro erdvėje intensyviai veikia lenkų ir sąjungininkų orlaiviai, o antžeminės oro gynybos ir radarų žvalgybos sistemos pasiekė aukščiausią parengties lygį“, – tinkle „X“ pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinis štabas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2.40 val. visoje Ukrainoje buvo paskelbtas oro pavojus, kai ukrainiečių karinės oro pajėgos įspėjo dėl Rusijos raketų ir dronų atakų.

Be kita ko, atakuota sostinė Kyjivas. „Kyjive veikia oro gynyba. Likite slėptuvėse, kol pavojus bus atšauktas“, – „Telegram“ kanale teigė Kyjivo karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenka.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kyjivas po rusų dronų ir raketų atakos (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Siaubinga naktis Ukrainoje: rusai paleido šimtus dronų, užfiksuotos grupės raketų (38)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Putino pareiškimai apie Ukrainą – neįprastai švelnūs: ką tai reiškia? (187)
Mi-8 (nuotr. SCANPIX)
Smūgis Rusijai: Kryme ukrainiečiai sunaikino du sraigtasparnius (12)
Krymo tiltas BNS Foto
Smūgis Kryme: ukrainiečiai vardija, kokius rusų objektus sunaikino (15)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

