Vilniaus apygardos teisme bus tęsiamas „Ikea“ padegimo bylos nagrinėjimas

Pastarąjį kartą teismo posėdis įvyko liepos 2-ąją.
Kaip BNS sakė Vilniaus apygardos teismo atstovė Lina Nemeikaitė, trečiadienį bus toliau garsinami kaltinamojo parodymai. Tai bus daroma jau trečią posėdį. Procedūra užsitęsė, nes viskas verčiama į rusų kalbą.
Baigus garsinimą, teismas spręs, ar tirti įrodymus sutrumpinta tvarka, nes kaltinamasis pripažįsta savo kaltę. Po to baigiamąsias kalbas sakys prokuroras ir kaltinamojo advokatė.
Kaip skelbė BNS, gaisrą parduotuvėje „Ikea“ sukėlęs jaunas Ukrainos pilietis kaltinamas kaltinamas teroro aktu, neteisėtu disponavimu sprogmenimis, mokymusi teroristiniais tikslais ir vykimu teroristiniais tikslais.
Jaunuolis nusikaltimo metu buvo nepilnametis, todėl maksimali bausmė, kuri jam gali būti paskirta – 10 metų laisvės atėmimo.
Lietuvos pareigūnai teigia nustatę, kad išpuolį parduotuvėje „Ikea“ vykdė teroristinė grupė, o jį galimai organizavo ir užsakė Rusijos specialiosios tarnybos. Teroristinės grupės veikla buvo koordinuojama per socialinius tinklus, naudojamos užslaptintos žinutės.
Bylos duomenimis, 2024 metų gegužės 8 dieną parduotuvėje „Ikea“ Vilniuje buvo padėtas sprogmuo su laikmačiu, jis naktį sukėlė sprogimą ir gaisrą.
Teismui šioje byloje pateiktas civilinis ieškinys dėl parduotuvei padarytos 485 tūkst. eurų žalos.
Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad betarpiški nusikaltimo vykdytojai buvo du asmenys iki 20 metų, abu jie yra Ukrainos piliečiai. D. Bardadimui nusikaltimo įvykdymo metu buvo 17 metų.
Kitas įtariamasis yra sulaikytas Lenkijoje, kur buvo padegtas didžiulis prekybos centras.
Kovą prokuratūra teigė, kad dėl nusikaltimo organizavimo ikiteisminis tyrimas atliekamas toliau. Anot pareigūnų, paskelbta kai kurių asmenų tarptautinė paieška.
Lietuvos pareigūnai D. Bardadimą sulaikė pernai gegužės 13 dieną ties Panevėžiu, kai gavo žinių, kad šis atvyko į Lietuvą ir, pasiėmęs čia saugotas priemones padegimui, autobusu keliauja į Rygą įvykdyti kito teroro akto.
