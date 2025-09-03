Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Ukraina turėtų pripažinti ir teisiniu būdu įtvirtinti naujas „teritorines realijas“, rašo UNIAN.
Indonezijos laikraščiui „Kompas“ jis teigė, kad minėtos „realijos“ neva susiformavo tada, kai Krymas, Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono sritys prisijungė prie Rusijos.
Rusijos ministras taktiškai nutylėjo faktą, kad šios teritorijos buvo iš esmės prievarta aneksuotos. Rusija teigė, kad prisijungti prie Rusijos esą norėjo patys teritorijų gyventojai, tačiau Vakarai kaltina Rusiją klastojus referendumų balsavimus.
Trumpas apie pokalbius su Putinu: sužinojau labai įdomių dalykų, greit ir jūs sužinosite
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė esąs labai nusivylęs Rusijos lyderio Vladimiro Putino nesugebėjimu sudaryti taikos susitarimo su Ukraina, tačiau aiškiau nepakomentavo galimų pasekmių Maskvai.
Nuo praėjusio mėnesio, kai Aliaskoje susitiko su V. Putinu, D. Trumpas ragino Kremliaus šeimininką surengti dvišales derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tačiau vietoj to Rusija suintensyvino išpuolius prieš Kyjivą.
Lenkija įvedė aukščiausią parengties lygį: dėl rusų atakos prieš Ukrainą pakelti orlaiviai
Rusijai naktį į trečiadienį pradėjus oro antskrydžius Vakarų Ukrainoje netoli Lenkijos sienos, Lenkija aktyvavo lėktuvus savo oro erdvei apsaugoti.
„Siekiant užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą, mūsų oro erdvėje intensyviai veikia lenkų ir sąjungininkų orlaiviai, o antžeminės oro gynybos ir radarų žvalgybos sistemos pasiekė aukščiausią parengties lygį“, – tinkle „X“ pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinis štabas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.
2.40 val. visoje Ukrainoje buvo paskelbtas oro pavojus, kai ukrainiečių karinės oro pajėgos įspėjo dėl Rusijos raketų ir dronų atakų.
Be kita ko, atakuota sostinė Kyjivas. „Kyjive veikia oro gynyba. Likite slėptuvėse, kol pavojus bus atšauktas“, – „Telegram“ kanale teigė Kyjivo karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenka.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Tuo tarpu Doneckas pagaliau gavo vandens! Savanoriai davė 2000 5l butelių:tiek užteks...1dienai ir1 proc. gyventojų :D
Tuo tarpu Luhanske kilometrinės eilės prie benzokolonkių, o patys kacapai vienas iš kitų vagia benziną čiulpdami per žarneles benziną kaip kokį b!bį. Va tau ir skrusskij mir
Slava Ukraini, smert kacapam!
Didžiulė ataka prieš Ukrainą: sprogimai griaudėjo visą naktį
Rusija naktį iš antradienio į trečiadienį paleido šimtus dronų prieš Ukrainą, skelbia UNIAN. Taip pat užfiksuotos rusų raketos. Atakos tęsiasi iki pat ryto.
Įvairiuose regionuose užfiksuotos raketų grupės, pastebėtos „Kalibr“, X-101 raketos.
Rusai smogė geležinkelio infrastruktūrai Krivohrado srityje. Čia nukentėjo keturi darbuotojai, jų būklė patenkinama, jie ligoninėje. Ukrainiečiai perspėjami dėl traukinių vėlavimų dėl atakos.
Sprogimai nugriaudėjo Cmelnyckio srityje.