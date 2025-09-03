Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
38
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Siaubinga naktis Ukrainoje: rusai paleido šimtus dronų, užfiksuotos grupės raketų

2025-09-03 07:08 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-09-03 07:08

Rusija naktį iš antradienio į trečiadienį paleido šimtus dronų prieš Ukrainą, skelbia UNIAN. Taip pat užfiksuotos rusų raketos. Atakos tęsiasi iki pat ryto.

Kyjivas po rusų dronų ir raketų atakos (nuotr. SCANPIX)
17

Rusija naktį iš antradienio į trečiadienį paleido šimtus dronų prieš Ukrainą, skelbia UNIAN. Taip pat užfiksuotos rusų raketos. Atakos tęsiasi iki pat ryto.

REKLAMA
38

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:05

Didžiulė ataka prieš Ukrainą: sprogimai griaudėjo visą naktį

Rusija naktį iš antradienio į trečiadienį paleido šimtus dronų prieš Ukrainą, skelbia UNIAN. Taip pat užfiksuotos rusų raketos. Atakos tęsiasi iki pat ryto.

Įvairiuose regionuose užfiksuotos raketų grupės, pastebėtos „Kalibr“, X-101 raketos.

Rusai smogė geležinkelio infrastruktūrai Krivohrado srityje. Čia nukentėjo keturi darbuotojai, jų būklė patenkinama, jie ligoninėje. Ukrainiečiai perspėjami dėl traukinių vėlavimų dėl atakos.

Sprogimai nugriaudėjo Cmelnyckio srityje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

08:00

Lavrovas apie Rusijos reikalavimus derybose: prakalbo apie naujas „teritorines realijas“

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Ukraina turėtų pripažinti ir teisiniu būdu įtvirtinti naujas „teritorines realijas“, rašo UNIAN.

Indonezijos laikraščiui „Kompas“ jis teigė, kad minėtos „realijos“ neva susiformavo tada, kai Krymas, Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono sritys prisijungė prie Rusijos.

Rusijos ministras taktiškai nutylėjo faktą, kad šios teritorijos buvo iš esmės prievarta aneksuotos. Rusija teigė, kad prisijungti prie Rusijos esą norėjo patys teritorijų gyventojai, tačiau Vakarai kaltina Rusiją klastojus referendumų balsavimus.

 

REKLAMA
REKLAMA
07:46

Trumpas apie pokalbius su Putinu: sužinojau labai įdomių dalykų, greit ir jūs sužinosite

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė esąs labai nusivylęs Rusijos lyderio Vladimiro Putino nesugebėjimu sudaryti taikos susitarimo su Ukraina, tačiau aiškiau nepakomentavo galimų pasekmių Maskvai.

Nuo praėjusio mėnesio, kai Aliaskoje susitiko su V. Putinu, D. Trumpas ragino Kremliaus šeimininką surengti dvišales derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tačiau vietoj to Rusija suintensyvino išpuolius prieš Kyjivą.

REKLAMA
07:32

Lenkija įvedė aukščiausią parengties lygį: dėl rusų atakos prieš Ukrainą pakelti orlaiviai

Rusijai naktį į trečiadienį pradėjus oro antskrydžius Vakarų Ukrainoje netoli Lenkijos sienos, Lenkija aktyvavo lėktuvus savo oro erdvei apsaugoti.

„Siekiant užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą, mūsų oro erdvėje intensyviai veikia lenkų ir sąjungininkų orlaiviai, o antžeminės oro gynybos ir radarų žvalgybos sistemos pasiekė aukščiausią parengties lygį“, – tinkle „X“ pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinis štabas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.

2.40 val. visoje Ukrainoje buvo paskelbtas oro pavojus, kai ukrainiečių karinės oro pajėgos įspėjo dėl Rusijos raketų ir dronų atakų.

Be kita ko, atakuota sostinė Kyjivas. „Kyjive veikia oro gynyba. Likite slėptuvėse, kol pavojus bus atšauktas“, – „Telegram“ kanale teigė Kyjivo karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenka.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lenkijos naikintuvai (nuotr. SCANPIX)
Lenkija įvedė aukščiausią parengties lygį: dėl rusų atakos prieš Ukrainą pakelti orlaiviai
Dronai puolė Rusiją: pranešama apie dužusius langus ir gaisrus (nuotr. Telegram)
Dronai puolė Rusiją: dužo langai, kilo gaisrai (10)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Putino pareiškimai apie Ukrainą – neįprastai švelnūs: ką tai reiškia? (187)
Mi-8 (nuotr. SCANPIX)
Smūgis Rusijai: Kryme ukrainiečiai sunaikino du sraigtasparnius (12)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
kėdainiai
kėdainiai
2025-09-03 08:08
Na ką bičiuliai, fašistas pucinas kinijoje gavo šlapiu skuduru per snukį:norėjo, kad kiniečiai naudotų Mir banko korteles, o kacapai kinieriškas unionpay korteles, bet kiniečiai pucinui pasakė čiulpti pandos kotą. Taip pat atseit dėl silasiir dujotiekio bet jis greit bus būbūm kaip nordstrymas.
Tuo tarpu Doneckas pagaliau gavo vandens! Savanoriai davė 2000 5l butelių:tiek užteks...1dienai ir1 proc. gyventojų :D
Tuo tarpu Luhanske kilometrinės eilės prie benzokolonkių, o patys kacapai vienas iš kitų vagia benziną čiulpdami per žarneles benziną kaip kokį b!bį. Va tau ir skrusskij mir
Slava Ukraini, smert kacapam!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (38)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų