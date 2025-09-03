Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas pasiuntė kandžią žinutę Kinijos prezidentui: perduokite šilčiausius linkėjimus Putinui

Atnaujinta 7:52
2025-09-03 06:12 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 06:12

Prezidentas Donaldas Trumpas antradienį vakare apkaltino Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos vadovus sąmokslu prieš JAV, šiems Pekine susirinkus stebėti didžiulį karinį paradą.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Prezidentas Donaldas Trumpas antradienį vakare apkaltino Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos vadovus sąmokslu prieš JAV, šiems Pekine susirinkus stebėti didžiulį karinį paradą.

REKLAMA
0

Šiaurės Korėjos lyderiui Kim Jong Unui ir Rusijos vadovui Vladimirui Putinui stovint greta Xi Jinpingo parade, skirtame Antrojo pasaulinio karo pabaigos 80-mečiui paminėti, D. Trumpas parašė kandžią žinutę platformoje „Truth Social“, kurioje kreipėsi į Xi: „Perduokite mano nuoširdžiausius linkėjimus Vladimirui Putinui ir Kim Jong Unui, visiems jums rengiant sąmokslą prieš Jungtines Amerikos Valstijas.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kimas ir V. Putinas trečiadienį Pekine kartu su Xi stebėjo didžiulį paradą, kuris vainikavo Kinijos prezidento ir jo sąjungininkų diplomatinių pasisakymų prieš Vakarus savaitę.

REKLAMA
REKLAMA

Per beprecedentes scenas Xi paspaudė abiem rankas ir kalbėjosi su jais, visi ėjo raudonu kilimu Tiananmenio aikštėje, V. Putinas buvo Xi iš dešinės, o Kimas – iš kairės pusės.

REKLAMA

90 minučių trukęs renginys, kaip teigiama, skirtas 80-osioms Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinėms paminėti, buvo proga Xi surengti ekstravagantišką šou, kad pademonstruotų Kinijos karinį meistriškumą, suburtų draugiškus lyderius ir pasiųstų žinią likusiam pasauliui.

Pradėdamas paradą Xi perspėjo, kad pasaulis vis dar „turi rinktis taiką arba karą“, tačiau sakė, kad Kinija yra „nesustabdoma“.

REKLAMA
REKLAMA

„Kinijos tautos atsinaujinimas yra nesustabdomas, o žmonijos taikos ir vystymosi reikalas nugalės, – sakė Xi per televiziją transliuotoje kalboje. – Žmonija vėl turi rinktis: taika ar karas, dialogas ar konfrontacija, abiem pusėms naudingi rezultatai ar nulinės sumos žaidimai.“

Prezidentas paragino viso pasaulio tautas „pašalinti pagrindinę karo priežastį ir užkirsti kelią istorinių tragedijų pasikartojimui“.

„Bendras saugumas gali būti užtikrintas tik tada, kai viso pasaulio tautos elgsis viena su kita kaip su lygiavertėmis, gyvens darnoje ir viena kitą palaikys“, – sakė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas pareiškė: JAV smogė Venesuelos narkotikų prekeivių laivui, žuvo 11 žmonių
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Ilinojaus gubernatorius pareiškė: Trumpo siunčiami kariai į JAV miestus yra „invazija“ (2)
JAV (nuotr. SCANPIX)
JAV teisėjas dviem savaitėms sustabdė Gvatemalos nepilnamečių deportaciją
Trumpas Rusijai grasina „ekonominiu karu“: pažėrė kritikos ir Zelenskiui (nuotr. SCANPIX)
Trumpas kreipsis į JT Generalinę Asamblėją (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų