Trumpas pasiuntė kandžią žinutę Kinijos prezidentui: perduokite šilčiausius linkėjimus Putinui

Šiaurės Korėjos lyderiui Kim Jong Unui ir Rusijos vadovui Vladimirui Putinui stovint greta Xi Jinpingo parade, skirtame Antrojo pasaulinio karo pabaigos 80-mečiui paminėti, D. Trumpas parašė kandžią žinutę platformoje „Truth Social“, kurioje kreipėsi į Xi: „Perduokite mano nuoširdžiausius linkėjimus Vladimirui Putinui ir Kim Jong Unui, visiems jums rengiant sąmokslą prieš Jungtines Amerikos Valstijas.“
Kimas ir V. Putinas trečiadienį Pekine kartu su Xi stebėjo didžiulį paradą, kuris vainikavo Kinijos prezidento ir jo sąjungininkų diplomatinių pasisakymų prieš Vakarus savaitę.
Per beprecedentes scenas Xi paspaudė abiem rankas ir kalbėjosi su jais, visi ėjo raudonu kilimu Tiananmenio aikštėje, V. Putinas buvo Xi iš dešinės, o Kimas – iš kairės pusės.
90 minučių trukęs renginys, kaip teigiama, skirtas 80-osioms Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinėms paminėti, buvo proga Xi surengti ekstravagantišką šou, kad pademonstruotų Kinijos karinį meistriškumą, suburtų draugiškus lyderius ir pasiųstų žinią likusiam pasauliui.
Pradėdamas paradą Xi perspėjo, kad pasaulis vis dar „turi rinktis taiką arba karą“, tačiau sakė, kad Kinija yra „nesustabdoma“.
„Kinijos tautos atsinaujinimas yra nesustabdomas, o žmonijos taikos ir vystymosi reikalas nugalės, – sakė Xi per televiziją transliuotoje kalboje. – Žmonija vėl turi rinktis: taika ar karas, dialogas ar konfrontacija, abiem pusėms naudingi rezultatai ar nulinės sumos žaidimai.“
Prezidentas paragino viso pasaulio tautas „pašalinti pagrindinę karo priežastį ir užkirsti kelią istorinių tragedijų pasikartojimui“.
„Bendras saugumas gali būti užtikrintas tik tada, kai viso pasaulio tautos elgsis viena su kita kaip su lygiavertėmis, gyvens darnoje ir viena kitą palaikys“, – sakė jis.
