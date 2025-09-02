Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas kreipėsi į Xi: Kinijos ir Rusijos ryšiai pasiekė „beprecedentį lygį“

2025-09-02 09:33 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 09:33

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį per susitikimą Pekine prieš didžiulį karinį paradą pareiškė Kinijos vadovui Xi Jinpingui, kad jų šalių ryšiai yra „beprecedenčio lygio“.

Putinas kreipėsi į Xi: Kinijos ir Rusijos ryšiai pasiekė „beprecedentį lygį“ (nuotr. SCANPIX)

0

Pasaulio lyderiai, įskaitant Šiaurės Korėjos lyderį Kim Jong Uną, trečiadienį renkasi Kinijos sostinėje stebėti Pekino galios demonstravimo.

„Mūsų glaudus bendravimas atspindi Rusijos ir Kinijos ryšių, kurie šiuo metu yra beprecedenčio lygio, strateginį pobūdį“, – sakė V. Putinas Xi per bendrą tiesioginę transliaciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prisimindamas abiejų šalių bendradarbiavimą karo metais, V. Putinas sakė, kad „mes visada buvome kartu tada, ir liekame kartu dabar“.

Šią savaitę Xi pradėjo diplomatinių susitikimų virtinę, įskaitant dalyvavimą Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (SCO) aukščiausiojo lygio susitikime šiauriniame Tiandzino mieste – šį forumą Kinija laiko alternatyva Vakarų dominuojamam tarptautiniam bendradarbiavimui.

Trečiadienį vyks karinis paradas, skirtas Antrojo pasaulinio karo pabaigos 80-mečiui paminėti, jame dalyvaus apie dvi dešimtys pasaulio lyderių.

Kurs „teisingesnę ir protingesnę pasaulio tvarką“

Kinijos ir Rusijos vadovai pirmadienį vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime kritikavo Vakarų vyriausybes: Xi smerkė kai kurių šalių „patyčias“ – užslėpta užuomina į JAV, o V. Putinas gynė Rusijos karą Ukrainoje ir kaltino Vakarus jį sukėlus.

„Kinijos ir Rusijos santykiai atlaikė tarptautinių pokyčių išbandymą“, – antradienį Xi sakė V. Putinui.

Xi pridūrė, kad Pekinas yra pasirengęs bendradarbiauti su Maskva „skatinant teisingesnės ir protingesnės pasaulio valdymo sistemos kūrimą“.

Maskva ir Pekinas paskelbė apie „neribotą partnerystę“ prieš pat V. Putino nurodymą 2022 m. vasario mėnesį pradėti puolimą Ukrainoje. Nuo to laiko išplėsti jų kariniai ir prekybiniai ryšiai kėlė nerimą Vakarams.

Kinija niekada nepasmerkė Rusijos karo ir neragino jos išvesti savo kariuomenės, o daugelis Ukrainos sąjungininkių mano, kad Pekinas teikia paramą Maskvai.

Kinija tvirtina esanti neutrali šalis, nuolat raginanti nutraukti kovas ir kartu kaltinanti Vakarų valstybes, kad šios ginkluoja Ukrainą ir taip pratęsia konfliktą.

Xi ir V. Putinas nuolat palaiko ryšį, praėjusį mėnesį jie kalbėjosi telefonu, ir Kinijos vadovas sakė, kad jam malonu, jog gerėja santykiai tarp Maskvos ir Vašingtono.

