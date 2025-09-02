Kalendorius
Putinas sulaukia vis daugiau pripažinimo pasaulyje: čia klaidą padarė ir Trumpas

2025-09-02 08:37 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-02 08:37

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
17

Nepaisant to, kad kruvinos žudynės Ukrainoje tęsiasi, Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas sulaukia vis didesnio pripažinimo ir palaikymo pasaulinėje arenoje, skelbia „The New York Times“.

2

Eurazijos lyderiai šią savaitę su Rusijos režimo lyderiu susitiko su dideliu entuziazmu. Kaip pastebi minėtas leidinys, JAV prezidentas Donaldas Trumpas padėti sumažinti jo izoliaciją po karo prieš Ukrainą pradžios.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Putino padėtis pasikeitė

Kai V. Putinas prieš trejus metus dalyvavo kasmetiniame Eurazijos pagrindinės politinės ir saugumo organizacijos susitikime, jis atrodė izoliuotas ir atsidūręs sunkioje padėtyje.

Kinijos lyderis tuomet išreiškė susirūpinimą dėl V. Putino invazijos į Ukrainą. Indijos ministras pirmininkas aiškiai pareiškė: „Šiandienos era nėra karo era.“ Kiti valstybių vadovai prieš susitikimus paliko savo Rusijos kolegą vieną. Padėtis fronte Rusijai tuo metu taip pat buvo sudėtinga.

Dabar V. Putino likimas pasikeitė – kaip ir pasaulis. Tai ryškiai matoma pastarosiomis dienomis Kinijoje.

V Putinas pasinaudojo scena, viešai apkaltinto Vakarus dėl karo Ukrainoje. Jis džiaugsmingai spaudė rankas Indijos ministrui pirmininkui Narendrai Modi ir prapliupo juoku, kai abu prisijungė prie Kinijos lyderio Xi Jinpingo. Irano, Nepalo, Tadžikistano, Turkijos ir Vietnamo lyderiai maloniai sveikino V. Putiną uždaruose susitikimuose.

„Atrodė, kad karas tam tikru būdu buvo priimtas“, – sako profesorė Maria Repnikova.

„Tarsi viskas grįžo į normalią vėžę, o karo net nebuvo“, – priduria ji.

Ukraina atkreipė dėmesį, kad susitikimo komunikate nebuvo paminėtas karas Ukrainoje, nors buvo minimi kiti karai, išpuoliai. Ukraina pareiškė, kad tai yra keista.

„Svarbiausias asmuo buvo prezidentas Trumpas, kuris padėjo nutraukti Putino izoliaciją, tiek priimdamas jį JAV teritorijoje pirmą kartą per dešimtmetį, tiek susidūręs su Brazilijos, Indijos ir Pietų Afrikos lyderiais, priartindamas juos prie Putino“, – pastebi leidinys.

Nuo Ukrainos karo pradžios Rusija stengėsi palaikyti diplomatinius santykius su ne Vakarų šalimis, ypač Kinija, Indija ir Turkija. Jos yra gyvybiškai svarbios Maskvos karo ekonomikai.

„Rusija ne tik ištvėrė trejus su puse metų trukusį sunkų karą ir vis dar laikosi ant kojų bei žengia į priekį, bet ir jos diplomatija buvo gana sumani“, – sako Kennan instituto vadovas Michael Kimmage.

„Rusija sukūrė santykių tinklą, kuris yra svarbus Rusijos ekonomikai, kuris įteisina Putino sistemą ir dėl kurio karo poveikis Rusijai yra mažesnis, nei galėtų būti“, – sako jis.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Vis dėlto šiltas V. Putino priėmimas čia kol kas yra ribotas. Santykiai tarp daugelio Europos šalių ir Maskvos tebėra labai šalti, o tai stabdo Rusijos partnerius, kurie priklauso nuo prekybos su Europa. Dauguma jų nesiryžo pripažinti Rusijos teritorinių pretenzijų ar atvirai paremti karą prieš Ukrainą.

Tačiau D. Trumpo destruktyvios prekybos karai ir nepastovi užsienio politika atvėrė galimybes. V. Putinas ir Xi Jinpingas save pristato kaip stabilesnius potencialius partnerius. Ypač V. Putinas jau daugelį metų įspėja apie JAV sukeltą chaosą.

„Kinijos argumentas, kuriam rusai mielai pritaria, yra tas, kad JAV yra neramumų šaltinis. Dabar tai ne tik memas ar argumentas. Tai tiesa“, – pastebi M. Kimmage.

Po susitikimo Tianjine Kinija minės 80-ąsias Antrojo pasaulinio karo pabaigos metines. Renginiuose dalyvaus ir V. Putinas.

