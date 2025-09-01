Šanchajaus bendradarbiavimo organizacija pasmerkė prekybos karus ir atakas prieš Iraną

ŠBO valstybės atmeta vienašališkas prievartos priemones, įskaitant ir „ekonomines priemones“, sakoma pirmadienį paskelbtame bendrame pareiškime, – taip, regis, reiškiami priekaištai dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo muitų.
D. Trumpas neseniai iki 50 proc. padvigubino muitus importui iš Indijos dėl jos naftos sandorių su Rusija. Pekinas vis dar derasi su Vašingtonu, o abi pusės gegužės mėnesį susitarė dėl laikinos pertraukos įtemptame ginče dėl muitų.
Rusijos karas prieš Ukrainą nebuvo paminėtas ŠBO pareiškime, kuris buvo paskelbtas baigiantis Kinijos Tiandzino mieste surengtam aukščiausiojo lygio susitikimui. Tačiau 10 šalių narių pasmerkė balandžio 22 d. Indijos kontroliuojamoje Kašmyro regiono dalyje įvykdytas teroristines atakas, per kurias žuvo daugiau nei 30 žmonių. Po jų tarp Indijos ir Pakistano užvirė intensyvios kovos.
Remiantis pranešimais, su šiuo konfliktu susijusi ištrauka sukėlė ginčus su Indijos puse per ŠBO gynybos ministrų susitikimą. Pakistanas taip pat yra ŠBO narys.
Be to, ŠBO griežtai pasmerkė birželio mėnesį įvykdytas JAV ir Izraelio atakas prieš Irano branduolinius objektus. Pareiškime sakoma, kad tokie agresyvūs veiksmai prieš civilinius taikinius ir branduolinės energetikos infrastruktūrą pažeidžia tarptautinės teisės normas.
Manoma, kad ŠBO prieš 24 metus buvo įsteigta kaip Vakarų karinio aljanso NATO konkurentė, tačiau daugumoje susitikimų dominavo ekonomikos klausimai. Aukščiausiojo lygio susitikime Tiandzine dalyvavo Rusijos, Kinijos, Indijos, Kazachstano, Pakistano, Irano, Baltarusijos, Tadžikistano, Uzbekistano ir Kirgizijos vadovai.
