TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijos URM ragina vokiečius išvykti iš Irano

2025-08-29 14:46 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 14:46

Vokietijos užsienio reikalų ministerija įspėjo gyventojus dėl kelionių į Iraną. Be to, ji paragino Vokietijos piliečius išvykti iš šalies. Vokietijos ambasada šiuo metu gali tik ribotai teikti kosulinę pagalbą, pranešė ministerija.

Iranas (nuotr. SCANPIX)

0

URM šį pareiškimą paskelbė paaštrėjus branduoliniam ginčui su Iranu ir Vokietijai, Prancūzijai bei Didžiajai Britanijai nusprendus dėl pakartotinių Irano nusižengimų branduolinei sutarčiai aktyvuoti JT sankcijų atnaujinimo Teheranui mechanizmą.

Irano vyriausybės atstovai tokiu atveju praeityje grasino padariniais, todėl neatmestina, kad atsakomosios priemonės gali būti nukreiptos prieš Vokietijos interesus ir Vokietijos piliečius Irane, Berlyne nurodė URM.

