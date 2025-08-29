Vokietijos URM ragina vokiečius išvykti iš Irano

URM šį pareiškimą paskelbė paaštrėjus branduoliniam ginčui su Iranu ir Vokietijai, Prancūzijai bei Didžiajai Britanijai nusprendus dėl pakartotinių Irano nusižengimų branduolinei sutarčiai aktyvuoti JT sankcijų atnaujinimo Teheranui mechanizmą.
Irano vyriausybės atstovai tokiu atveju praeityje grasino padariniais, todėl neatmestina, kad atsakomosios priemonės gali būti nukreiptos prieš Vokietijos interesus ir Vokietijos piliečius Irane, Berlyne nurodė URM.
