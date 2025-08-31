Iranas neketina daryti nuolaidų branduoliniame ginče

Be to, esą kyla teisinių abejonių, ar vadinamosios E3 šalys – Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija – apskritai galėjo JT Saugumo Taryboje aktyvuoti vadinamąjį „Snapback“ mechanizmą. Naujų sankcijų atveju Iranas „imsis atitinkamų atsakomųjų priemonių“, sakė viceprezidentas, tačiau detalių nenurodė.
Europiečiai savo žingsnį argumentuoja Teherano vykdomais 2015 m. tarptautinės branduolinės sutarties pažeidinėjimais. Šia sutartimi buvo siekiama neleisti Iranui pasigaminti branduolinę bombą.
Sankcijos turėtų įsigalioti per 30 dienų, todėl dar yra nedideli šansai naujoms deryboms.
