Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Iranas neketina daryti nuolaidų branduoliniame ginče

2025-08-31 21:02 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-31 21:02

Iranas neketina keisti savo pozicijos branduoliniame ginče, nors jam gresia JT sankcijų atnaujinimas. „Nors nesame sankcijų draugai, tačiau ir šį kartą iraniečiai nei imsis ribojimų, nei nusileis“, – savaitiniame kabineto posėdyje sakė viceprezidentas Mohammadas Reza Arefas, kurį cituoja naujienų agentūra „Isna“.

Iranas (nuotr. SCANPIX)

Iranas neketina keisti savo pozicijos branduoliniame ginče, nors jam gresia JT sankcijų atnaujinimas. „Nors nesame sankcijų draugai, tačiau ir šį kartą iraniečiai nei imsis ribojimų, nei nusileis“, – savaitiniame kabineto posėdyje sakė viceprezidentas Mohammadas Reza Arefas, kurį cituoja naujienų agentūra „Isna“.

REKLAMA
0

Be to, esą kyla teisinių abejonių, ar vadinamosios E3 šalys – Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija – apskritai galėjo JT Saugumo Taryboje aktyvuoti vadinamąjį „Snapback“ mechanizmą. Naujų sankcijų atveju Iranas „imsis atitinkamų atsakomųjų priemonių“, sakė viceprezidentas, tačiau detalių nenurodė.

Europiečiai savo žingsnį argumentuoja Teherano vykdomais 2015 m. tarptautinės branduolinės sutarties pažeidinėjimais. Šia sutartimi buvo siekiama neleisti Iranui pasigaminti branduolinę bombą. 

Sankcijos turėtų įsigalioti per 30 dienų, todėl dar yra nedideli šansai naujoms deryboms.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų