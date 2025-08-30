Jemeno hučiai: per Izraelio smūgį žuvo premjeras, kiti pareigūnai

Sukarintos grupuotės pranešime, kurį perdavė hučių kontroliuojama naujienų agentūra „Saba“, teigiama, kad ketvirtadienį per Izraelio smūgį žuvo ministras pirmininkas Ahmedas al-Rahawi ir dar keli ministrai.
Kiti tuo metu vykusio vyriausybės posėdžio dalyviai patyrė sunkių ir vidutinio sunkumo sužalojimų.
Apsišaukėlės hučių Aukščiausiosios politinės tarybos vadovas premjero pareigas laikinai eiti pavedė Mohammedui Ahmedui Maftahui, kuris buvo pirmasis ministro pirmininko pavaduotojas, pranešė „Saba“.
Pranešime priduriama, kad valstybinės institucijos ir toliau teiks savo paslaugas.
A. al-Rahawi savo vyriausybės, kuri tarptautiniu mastu nėra pripažinta, ministru pirmininku hučiai paskyrė praėjusių metų rugpjūtį.
Tačiau manoma, kad A. al-Rahawi tebuvo jokios galios neturintis statytinis.
Izraelio kariuomenė pranešė ketvirtadienį atakavusi hučių karinį objektą smogikų kontroliuojamoje Sanoje.
Nuo 2023 m. spalio, kai prasidėjo karas Gazos Ruože, hučių grupuotė, rodydama paramą palestiniečių islamistų judėjimui „Hamas“, reguliariai atakuodavo Izraelį raketomis ir nepilotuojamaisiais orlaiviais.
Atsakydamas į tokius antpuolius, Izraelis ne kartą atakavo objektus hučių valdomose Jemeno teritorijose.
