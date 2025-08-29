Didžioji Britanija nusprendė nekviesti Izraelio vyriausybės atstovų į Londone rengiamą ginkluotės mugę

Ministerija pareikalavo „diplomatinio sprendimo“ kare Gazos Ruože, neatidėliotinų paliaubų, įkaitų paleidimo bei humanitarinės pagalbos prekių tiekimo palestiniečių gyventojams.
Izraelis neslėpė pasipiktinimo dėl britų sprendimo. „Šie ribojimai yra tyčinis ir apgailėtinas Izraelio atstovų diskriminacijos aktas“, – pareiškė Izraelio gynybos ministerija. Izraelis esą neturės paviljonų mugėje. Tačiau, Londono duomenimis, Izraelio ginklų koncernai ir toliu galės dalyvauti kas dvejus metus vykstančioje mugėje.
Didžioji Britanija pastaruoju metu padidino spaudimą Izraelio vyriausybei ir, pavyzdžiui, užsiminė, kad pripažins Palestinos valstybę. Izraelio užsienio reikalų ministerija griežtai sukritikavo šią iniciatyvą. Tai „atlygis „Hamas“, teigė jis.
Be Didžiosios Britanijos pripažinti Palestiną svarsto ir Prancūzija, Kanada bei Australija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!