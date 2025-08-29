Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Didžioji Britanija nusprendė nekviesti Izraelio vyriausybės atstovų į Londone rengiamą ginkluotės mugę

2025-08-29 14:08 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 14:08

Izraeliui suintensyvinus kariuomenės operaciją Gazos Ruože, Didžioji Britanija nusprendė nekviesti Izraelio vyriausybės atstovų į Londone rengiamą ginkluotės mugę DSEI. „Izraelio vyriausybės sprendimas suintensyvinti savo kariuomenės operaciją Gazos Ruože yra neteisingas. Dėl to galime patvirtinti, kad Izraelio vyriausybės delegacija nebus kviečiama į „DSEI UK 2025“, – teigiama britų Gynybos ministerijos pranešime.

Londonas (nuotr. SCANPIX)

Izraeliui suintensyvinus kariuomenės operaciją Gazos Ruože, Didžioji Britanija nusprendė nekviesti Izraelio vyriausybės atstovų į Londone rengiamą ginkluotės mugę DSEI. „Izraelio vyriausybės sprendimas suintensyvinti savo kariuomenės operaciją Gazos Ruože yra neteisingas. Dėl to galime patvirtinti, kad Izraelio vyriausybės delegacija nebus kviečiama į „DSEI UK 2025", – teigiama britų Gynybos ministerijos pranešime.

Ministerija pareikalavo „diplomatinio sprendimo“ kare Gazos Ruože, neatidėliotinų paliaubų, įkaitų paleidimo bei humanitarinės pagalbos prekių tiekimo palestiniečių gyventojams.

Izraelis neslėpė pasipiktinimo dėl britų sprendimo. „Šie ribojimai yra tyčinis ir apgailėtinas Izraelio atstovų diskriminacijos aktas“, – pareiškė Izraelio gynybos ministerija. Izraelis esą neturės paviljonų mugėje. Tačiau, Londono duomenimis, Izraelio ginklų koncernai ir toliu galės dalyvauti kas dvejus metus vykstančioje mugėje.

Didžioji Britanija pastaruoju metu padidino spaudimą Izraelio vyriausybei ir, pavyzdžiui, užsiminė, kad pripažins Palestinos valstybę. Izraelio užsienio reikalų ministerija griežtai sukritikavo šią iniciatyvą. Tai „atlygis „Hamas“, teigė jis.

Be Didžiosios Britanijos pripažinti Palestiną svarsto ir Prancūzija, Kanada bei Australija.

