Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

NATO: mažėja gynybos išlaidų augimas

2025-08-29 11:47 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 11:47

Europos NATO šalys ir Kanada savo išlaidas gynybai šiais metais tikriausiai padidins mažiau nei pernai. Remiantis dabartiniais skaičiavimais, numatytas 15,9 proc. padidėjimas iki 559 mlrd. JAV dolerių (479 mlrd. eurų). Pernai gynybos išlaidos didėjo 18,6 proc.

NATO oro erdvėje daugėja Rusijos dronų: įspėjama apie pavojingą žaidimą (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Europos NATO šalys ir Kanada savo išlaidas gynybai šiais metais tikriausiai padidins mažiau nei pernai. Remiantis dabartiniais skaičiavimais, numatytas 15,9 proc. padidėjimas iki 559 mlrd. JAV dolerių (479 mlrd. eurų). Pernai gynybos išlaidos didėjo 18,6 proc.

REKLAMA
0

Europiečiai ir Kanada ir toliau smarkiai atsilieka nuo JAV. Vašingtono išlaidos gynybai šiais metais tikriausiai sudarys maždaug 845 mlrd. JAV dolerių. Taigi amerikiečių išlaidų dalis bendrame biudžete vis dar yra neproporcingai didelė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, NATO atstovas atkreipė dėmesį į tai, kad Vokietijai dėl ilgą laiką neaiškios biudžeto padėties iki šiol numatytos tik 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) siekiančios išlaidos. Todėl skirtumas dar gali kiek sumenkti, kai bus priimtas šių metų biudžetas ir Berlynas pateiks naujus, didesnius skaičius.

REKLAMA
REKLAMA

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, remdamasis šalių narių pateiktais skaičiais, jau birželį pranešė, kad, išskyrus Islandiją, visos Aljanso narės šiais metais ketina skirti gynybai bent 2 proc. BVP. Pavėlavus vienerius metus, taip bus pasiektas 2014 m. sutartas tikslas.

Tačiau daugumai NATO valstybių atokvėpio nebus. Spaudžiant JAV prezidentui Donaldui Trumpui, birželio pabaigoje vykusiame viršūnių susitikime susitarta ateityje į gynybą investuoti bent 3,5 proc. nacionalinio BVP. Dar 1,5 proc. bus skirta su gynyba susijusioms išlaidoms, pavyzdžiui, infrastruktūrai. Taip bus pasiektas 5 proc. rodiklis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Permainingos nuotaikos: dėl Ukrainos ateities kyla tik daugiau klausimų (27)
Tymošenkos kritika Vakarams: jie išdavė Ukrainą ir atvėrė kelią Putino invazijai (nuotr. SCANPIX)
Tymošenkos kritika Vakarams: jie išdavė Ukrainą ir atvėrė kelią Putino invazijai (106)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų