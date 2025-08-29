Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Griežta žinia iš Kanados: Vakarai privalo parodyti, kad neleis Rusijai laimėti

2025-08-29 08:39 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 08:39

Kanados senatorė Rebecca Patterson ketvirtadienį pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė jokiu būdu negali leisti, jog Ukraina pralaimėtų karą su Rusija, ir turėtų parodyti ryžtą, praneša „Ukrinform“.

Griežta žinia iš Kanados: Vakarai privalo parodyti, kad neleis Rusijai laimėti (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
17

Kanados senatorė Rebecca Patterson ketvirtadienį pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė jokiu būdu negali leisti, jog Ukraina pralaimėtų karą su Rusija, ir turėtų parodyti ryžtą, praneša „Ukrinform“.

3

Senatorė pabrėžė, kad Vakarų valstybių užduotis yra užtikrinti, jog bet kuris potencialus agresorius, kad ir kas jis bebūtų, aiškiai suprastų, jog Vakarų pajėgumas ir ryžtas neleis jam laimėti, o agresijos kaina jam bus nepriimtina. R. Patterson pažymėjo, kad Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui neturi būti suteikta prielaidų manyti, jog jo agresija gali būti sėkminga, nes tokių veiksmų kaina turi likti nepriimtina.

Ukraina nusipelno taikos, ne priverstinės kapituliacijos

Senatorė sakė, kad šį tikslą galima pasiekti bendromis pastangomis. R. Patterson pabrėžė, kad Ukraina nusipelno taikos, o ne priverstinės kapituliacijos. Ir ne bet kokios taikos, o ilgalaikės ir teisingos taikos Ukrainos sąlygomis, nes šalis yra suvereni ir nepriklausoma valstybė.

Ji pažymėjo, kad Ukrainos pergalė kare reikštų pergalę visiems.

Per savo vizitą Kyjive praėjusią savaitę Kanados ministras pirmininkas Markas Carney paskelbė, kad Kanada netrukus Ukrainai pristatys naują ginklų paketą, kurio vertė siekia 1 mlrd. dolerių.

