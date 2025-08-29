Griežta žinia iš Kanados: Vakarai privalo parodyti, kad neleis Rusijai laimėti

Senatorė pabrėžė, kad Vakarų valstybių užduotis yra užtikrinti, jog bet kuris potencialus agresorius, kad ir kas jis bebūtų, aiškiai suprastų, jog Vakarų pajėgumas ir ryžtas neleis jam laimėti, o agresijos kaina jam bus nepriimtina. R. Patterson pažymėjo, kad Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui neturi būti suteikta prielaidų manyti, jog jo agresija gali būti sėkminga, nes tokių veiksmų kaina turi likti nepriimtina.
Ukraina nusipelno taikos, ne priverstinės kapituliacijos
Senatorė sakė, kad šį tikslą galima pasiekti bendromis pastangomis. R. Patterson pabrėžė, kad Ukraina nusipelno taikos, o ne priverstinės kapituliacijos. Ir ne bet kokios taikos, o ilgalaikės ir teisingos taikos Ukrainos sąlygomis, nes šalis yra suvereni ir nepriklausoma valstybė.
Ji pažymėjo, kad Ukrainos pergalė kare reikštų pergalę visiems.
Per savo vizitą Kyjive praėjusią savaitę Kanados ministras pirmininkas Markas Carney paskelbė, kad Kanada netrukus Ukrainai pristatys naują ginklų paketą, kurio vertė siekia 1 mlrd. dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!