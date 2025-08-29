„Jie šaukėsi pagalbos“: 19-metis be baimės gelbėjo sužeistuosius Kyjive

„Aš nebuvau išsigandęs – iš karto nuėjau padėti“, – pasakojo jis žurnalistams.
Įsitikinęs, kad jo šeima yra saugi, jaunuolis nuėjo apžiūrėti smūgio vietos, kur rado vyrą, negalintį judėti dėl sulaužytos kojos.
„Jis šaukėsi pagalbos. Ten buvo ir vaikas, taip pat šaukęsis pagalbos. Pirmiausia padėjome vaikui – jis buvo po griuvėsiais“, – prisiminė vyras.
Vaikinas taip pat papasakojo, kaip kartu su kitais bandė ištraukti iš po betono bloko moterį, kurios galva buvo stipriai sužeista.
„Mes negalėjome pakelti bloko“, – sakė jis.
Šiuo metu nežinoma, ar moteris išgyveno.
19-metis savo ateitį mato Ukrainoje
Nepaisant to, kad 19-metis atsidūrė smūgio epicentre, jis pabrėžė neketinantis palikti Ukrainos.
„Noriu tęsti mokslus. Savo ateitį matau čia“, – tvirtino jaunuolis.
