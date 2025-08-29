Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Jie šaukėsi pagalbos“: 19-metis be baimės gelbėjo sužeistuosius Kyjive

2025-08-29 07:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 07:50

Po Rusijos puolimo Kyjive rugpjūčio 28 d. sugriuvusio namo gyventojai ardė griuvėsius ir bandė išgelbėti savo kaimynus, laukdami gelbėtojų. Tarp jų buvo ir 19-metis Vladislavas Kalašnikovas. Nors per apšaudymą buvo sunaikintas jo paties butas, vaikinas skubėjo padėti kaimyninio namo gyventojams, rašo „Reuters“.

„Jie šaukėsi pagalbos“: 19-metis be baimės gelbėjo sužeistuosius Kyjive (nuotr. SCANPIX)
6

Po Rusijos puolimo Kyjive rugpjūčio 28 d. sugriuvusio namo gyventojai ardė griuvėsius ir bandė išgelbėti savo kaimynus, laukdami gelbėtojų. Tarp jų buvo ir 19-metis Vladislavas Kalašnikovas. Nors per apšaudymą buvo sunaikintas jo paties butas, vaikinas skubėjo padėti kaimyninio namo gyventojams, rašo „Reuters“.

0

„Aš nebuvau išsigandęs – iš karto nuėjau padėti“, – pasakojo jis žurnalistams.

Įsitikinęs, kad jo šeima yra saugi, jaunuolis nuėjo apžiūrėti smūgio vietos, kur rado vyrą, negalintį judėti dėl sulaužytos kojos.

„Jis šaukėsi pagalbos. Ten buvo ir vaikas, taip pat šaukęsis pagalbos. Pirmiausia padėjome vaikui – jis buvo po griuvėsiais“, – prisiminė vyras.

Vaikinas taip pat papasakojo, kaip kartu su kitais bandė ištraukti iš po betono bloko moterį, kurios galva buvo stipriai sužeista.

„Mes negalėjome pakelti bloko“, – sakė jis.

Šiuo metu nežinoma, ar moteris išgyveno.

Kyjive – masinis Rusijos išpuolis
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kyjive – masinis Rusijos išpuolis

19-metis savo ateitį mato Ukrainoje

Nepaisant to, kad 19-metis atsidūrė smūgio epicentre, jis pabrėžė neketinantis palikti Ukrainos.

„Noriu tęsti mokslus. Savo ateitį matau čia“, – tvirtino jaunuolis.

