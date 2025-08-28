Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis po Kyjivo apšaudymo ragina atsimerkti: laukia Vengrijos reakcijos

2025-08-28 08:40 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-28 08:40

Po dar vieno žiauraus masinio rusų puolimo prieš Kyjivą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė besitikintis išgirsti Vengrijos valdžios institucijų reakciją, apie tai jis pranešė savo „Telegram“ kanale.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
6

Po dar vieno žiauraus masinio rusų puolimo prieš Kyjivą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė besitikintis išgirsti Vengrijos valdžios institucijų reakciją, apie tai jis pranešė savo „Telegram“ kanale.

REKLAMA
1

„Žmonės vis dar gali būti po griuvėsiais. Dešimtys sužeistų. Šiandienos Rusijos raketos ir smogiamieji dronai yra aiškus atsakas visiems pasaulyje, kurie savaites ir mėnesius ragino nutraukti ugnį ir imtis realios diplomatijos. Rusija renkasi balistiką, o ne derybų stalą. Ji renkasi tęsti žudynes, o ne baigti karą“, – rašė Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kyjive – masinis Rusijos išpuolis
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kyjive – masinis Rusijos išpuolis

Jis pridūrė, kad Rusija vis dar nejaučia pasekmių ir naudojasi tuo, jog bent dalis pasaulio „užmerkia akis prieš nužudytus vaikus ir ieško pateisinimų Putinui“.

REKLAMA
REKLAMA

Laukia Vengrijos reakcijos

V. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina laukia reakcijos ne tik iš Kinijos, kuri ne kartą ragino nesiplėsti karo ir nutraukti ugnį, bet ir iš Vengrijos.

REKLAMA

Laukiame Vengrijos reakcijos. Vaikų žūtis turėtų sukelti daugiau emocijų nei bet kas kitas. Laukiame reakcijos iš visų pasaulio žmonių, kurie ragino siekti taikos, bet dabar dažniau tyli, užuot laikęsi principingos pozicijos“, – teigė prezidentas.

Jis akcentavo, kad atėjo laikas naujoms griežtoms sankcijoms prieš Rusiją už visus jos veiksmus. „Visi terminai jau praleisti, sugadintos dešimtys diplomatinių galimybių. Rusija turi jausti atsakomybę už kiekvieną smūgį ir už kiekvieną šio karo dieną“, – pabrėžė V. Zelenskis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kyjive vyksta gelbėjimo operacija: iš po griuvėsių traukiami gyvi likę žmonės (nuotr. SCANPIX)
Kyjive vyksta gelbėjimo operacija: iš po griuvėsių traukiami gyvi likę žmonės
Vengrija siunčia signalą Ukrainai: narystės klausimas ES priklausys nuo „realių žingsnių“ (nuotr. SCANPIX)
Vengrija siunčia signalą Ukrainai: narystės klausimas ES priklausys nuo „realių žingsnių“
Putinas greičiausiai nesutiks su Zelenskiu: įvardijo 2 svarbias priežastis (nuotr. SCANPIX)
Putinas greičiausiai nesutiks su Zelenskiu: įvardijo 2 svarbias priežastis (9)
Kyjive – masinis Rusijos išpuolis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Kyjive – masinis Rusijos išpuolis: griaudėjo galingi sprogimai, žuvo žmonės (105)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų