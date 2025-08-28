Zelenskis po Kyjivo apšaudymo ragina atsimerkti: laukia Vengrijos reakcijos

„Žmonės vis dar gali būti po griuvėsiais. Dešimtys sužeistų. Šiandienos Rusijos raketos ir smogiamieji dronai yra aiškus atsakas visiems pasaulyje, kurie savaites ir mėnesius ragino nutraukti ugnį ir imtis realios diplomatijos. Rusija renkasi balistiką, o ne derybų stalą. Ji renkasi tęsti žudynes, o ne baigti karą“, – rašė Zelenskis.
Jis pridūrė, kad Rusija vis dar nejaučia pasekmių ir naudojasi tuo, jog bent dalis pasaulio „užmerkia akis prieš nužudytus vaikus ir ieško pateisinimų Putinui“.
Laukia Vengrijos reakcijos
V. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina laukia reakcijos ne tik iš Kinijos, kuri ne kartą ragino nesiplėsti karo ir nutraukti ugnį, bet ir iš Vengrijos.
„Laukiame Vengrijos reakcijos. Vaikų žūtis turėtų sukelti daugiau emocijų nei bet kas kitas. Laukiame reakcijos iš visų pasaulio žmonių, kurie ragino siekti taikos, bet dabar dažniau tyli, užuot laikęsi principingos pozicijos“, – teigė prezidentas.
Jis akcentavo, kad atėjo laikas naujoms griežtoms sankcijoms prieš Rusiją už visus jos veiksmus. „Visi terminai jau praleisti, sugadintos dešimtys diplomatinių galimybių. Rusija turi jausti atsakomybę už kiekvieną smūgį ir už kiekvieną šio karo dieną“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!