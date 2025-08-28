Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vengrija siunčia signalą Ukrainai: narystės klausimas ES priklausys nuo „realių žingsnių“

2025-08-28 08:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-28 08:10

Vengrijos vyriausybė pripažino, kad gali peržiūrėti savo poziciją dėl Ukrainos narystės ES, jei Ukrainos pusė imsis „realių žingsnių“. Apie tai rugpjūčio 27 d. pareiškė Vengrijos užsienio reikalų viceministras Levente Magyaras, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Vengrija siunčia signalą Ukrainai: narystės klausimas ES priklausys nuo „realių žingsnių“ (nuotr. SCANPIX)

0

L. Magyaras tai pareiškė po susitikimo su Ukrainos vicepremjeru, atsakingu už eurointegraciją, Tarasu Kačka.

Pasak L. Magyaro, jie su T. Kačka aptarė Vengrijos pozicijos priežastis, dėl kurių Budapeštas atsisako remti Ukrainos narystę ES – „ypač akcentuojant padėtį Užkarpatės vengrų bendruomenėje“.

Iš Ukrainos tikisi realių žingsnių

„Vicepremjeras pažadėjo, kad asmeniškai prisijungs prie dvišalio proceso, kurio tikslas – kartu rasti sprendimą klausimams, keliantiems nesutarimus mažumų teisių srityje. Esame pasirengę tęsti, bet iš Ukrainos pusės pagaliau tikimės realių žingsnių“, – parašė jis.

L. Magyaras perspėjo, kad nauji Kyjivo pažadai netaptų dar vienu neištesėtu įsipareigojimu. „Jų jau tiek girdėjome per pastarąjį dešimtmetį, kad jais būtų galima užtvenkti net upes, didesnes už Dunojų“, – rašė vengrų pareigūnas.

Praėjusią savaitę T. Kačka pirmą kartą telefonu kalbėjosi su Vengrijos ministru, atsakingu už ES reikalus, Janosu Boka – pokalbis buvo skirtas Ukrainos eurointegracijai.

