Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Netikėtas posūkis: Trumpas perkalbėjo Orbaną dėl Ukrainos narystės ES

2025-08-27 14:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-27 14:20

JAV prezidentas Donaldas Trumpas įtikino Vengrijos ministrą pirmininką Viktorą Orbaną atsisakyti savo prieštaravimų dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje, praneša „Politico“, remdamasis informuotais šaltiniais.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas įtikino Vengrijos ministrą pirmininką Viktorą Orbaną atsisakyti savo prieštaravimų dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje, praneša „Politico“, remdamasis informuotais šaltiniais.

REKLAMA
0

Straipsnyje, skirtame Moldovos eurointegracijos klausimams, leidinys pažymi, kad ES svarstoma galimybė atskirai nagrinėti Kyjivo ir Kišiniovo paraiškas, kad Ukrainos problemos nesutrukdytų Moldovos stojimui į Bendriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto, anot „Politico“, šiai idėjai priešinasi tiek Briuselis, tiek pats Kyjivas.

Trumpui pavyko įtikinti Orbaną

„Tačiau tai, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas įtikino Vengrijos premjerą Viktorą Orbaną, kuris iki šiol priešinosi Ukrainos narystei ES, bet teigė remiąs Moldovos stojimą, atsisakyti savo prieštaravimų dėl Kyjivo įstojimo į bloką, pakeitė situaciją“, – rašo „Politico“, remdamasis neįvardytu diplomatu.

Dar du diplomatai išreiškė viltį, kad aklavietė dėl Ukrainos narystės ES gali būti įveikta artimiausiais mėnesiais, atsižvelgiant į spaudimą Budapeštui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
JAV pasirengusios prisidėti prie Europos plano Ukrainai (9)
Steve‘as Witkoffas (nuotr. SCANPIX)
Witkoffas: Putinas yra pasirengęs taikai (20)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas 2017 m. (nuotr. SCANPIX)
WSJ: Atėjo laikas Trumpui panaudoti savo veiksmingiausią strategiją prieš Putiną (9)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: „Nenoriu užsidirbti iš Ukrainos, noriu, kad baigtųsi karas“ (11)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų