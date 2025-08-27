Netikėtas posūkis: Trumpas perkalbėjo Orbaną dėl Ukrainos narystės ES

Straipsnyje, skirtame Moldovos eurointegracijos klausimams, leidinys pažymi, kad ES svarstoma galimybė atskirai nagrinėti Kyjivo ir Kišiniovo paraiškas, kad Ukrainos problemos nesutrukdytų Moldovos stojimui į Bendriją.
Vis dėlto, anot „Politico“, šiai idėjai priešinasi tiek Briuselis, tiek pats Kyjivas.
Trumpui pavyko įtikinti Orbaną
„Tačiau tai, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas įtikino Vengrijos premjerą Viktorą Orbaną, kuris iki šiol priešinosi Ukrainos narystei ES, bet teigė remiąs Moldovos stojimą, atsisakyti savo prieštaravimų dėl Kyjivo įstojimo į bloką, pakeitė situaciją“, – rašo „Politico“, remdamasis neįvardytu diplomatu.
Dar du diplomatai išreiškė viltį, kad aklavietė dėl Ukrainos narystės ES gali būti įveikta artimiausiais mėnesiais, atsižvelgiant į spaudimą Budapeštui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!