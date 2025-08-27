Kinija pareiškė, kad trišalės branduolinio nusiginklavimo derybos su JAV ir Rusija yra nepagrįstos

Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jiakunas tokias pastabas išsakė po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas nurodė, kad su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu aptarė branduolinių ginklų kontrolę ir kad nori, jog dalyvautų ir Kinija.
„Kinijos ir Jungtinių Valstijų branduolinės pajėgos visiškai nėra tokiame pat lygyje, o abiejų šalių strateginė saugumo aplinka ir branduolinė politika visiškai skiriasi“, – tvirtino atstovas. Jis pažymėjo, kad Kinija vykdo politiką pirmai nenaudoti branduolinio ginklo ir įgyvendina branduolinę savigynos strategiją, ir kartu pridūrė, jog Pekinas nedalyvaus ginklavimosi varžybose su kuria nors kita šalimi.
D. Trumpas pirmadienį prieš susitikimą su Pietų Korėjos prezidentu Lee Jae Myungu žurnalistams sakė, kad „vienas iš dalykų, kuriuos bandome daryti su Rusija ir Kinija, yra denuklearizacija, o tai yra labai svarbu“. „Manau, kad denuklearizacija yra didelis tikslas, tačiau Rusija yra pasirengusi tai daryti, ir, manau, kad Kinija taip pat bus pasirengusi tai daryti. Negalime leisti branduoliniams ginklams plisti“, – kalbėjo jis.
Malaizijos užsienio reikalų ministras praėjusį mėnesį teigė, kad Kinija pasirašys Pietryčių Azijos šalių sutartį, numatančią regione uždrausti branduolinius ginklus, kai tik bus parengti visi dokumentai.
