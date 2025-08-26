Kinija rengia paradą, kuriame demonstruos ginklus, galinčius smogti JAV – „Bloomberg“

Rugpjūčio 9 d. palydovinėse nuotraukose užfiksuota dešimtys bepiločių orlaivių, oro gynybos sistemų, artilerijos bei raketų pavyzdžių.
Analitikų vertinimu, po tentais slepiamos tarpžemyninės balistinės raketos DF-41 ir, tikėtina, sparnuotosios raketos DF-100.
Ypatingas dėmesys skiriamas hipersoniniams kompleksams, skirtiems JAV karinio jūrų laivyno oro gynybos sistemų slopinimui vakarinėje Ramiojo vandenyno dalyje.
Pristatys naujus ginklus
Be to, bus pristatyti nauji tankai ir šarvuotosios kovos mašinos su aktyviosiomis apsaugos sistemomis nuo dronų.
Paradas vyks Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimo Tiandzine fone, kur Xi Jinpingas planuoja susitikti su Vladimiru Putinu, Narendru Modi ir kitais lyderiais.
