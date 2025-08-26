Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Kinija rengia paradą, kuriame demonstruos ginklus, galinčius smogti JAV – „Bloomberg“

2025-08-26 12:31 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-26 12:31

„Bloomberg“ pranešė, kad rugsėjo 3 d. Pekine vyksiantis paradas, skirtas 80-osioms Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinėms, taps naujausių ginklų arsenalo demonstracija.

Kinija rengia paradą, kuriame demonstruos ginklus, galinčius smogti JAV – „Bloomberg“ (nuotr. Telegram)

„Bloomberg“ pranešė, kad rugsėjo 3 d. Pekine vyksiantis paradas, skirtas 80-osioms Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinėms, taps naujausių ginklų arsenalo demonstracija.

4

Rugpjūčio 9 d. palydovinėse nuotraukose užfiksuota dešimtys bepiločių orlaivių, oro gynybos sistemų, artilerijos bei raketų pavyzdžių.

Analitikų vertinimu, po tentais slepiamos tarpžemyninės balistinės raketos DF-41 ir, tikėtina, sparnuotosios raketos DF-100.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ypatingas dėmesys skiriamas hipersoniniams kompleksams, skirtiems JAV karinio jūrų laivyno oro gynybos sistemų slopinimui vakarinėje Ramiojo vandenyno dalyje.

Pristatys naujus ginklus

Be to, bus pristatyti nauji tankai ir šarvuotosios kovos mašinos su aktyviosiomis apsaugos sistemomis nuo dronų.

Paradas vyks Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimo Tiandzine fone, kur Xi Jinpingas planuoja susitikti su Vladimiru Putinu, Narendru Modi ir kitais lyderiais.

