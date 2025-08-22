Tiesioginių investicijų srautai į Kiniją šiemet sumenko 13 proc.

Beveik tris ketvirtadalius šios sumos prjitraukė paslaugų, o didžiąją likusią dalį – gamybos sektorius.
Invesrtuotojų dėmesys aukštųjų technologijų pramone neišblėso, o didžiausio susidomėjimo sulaukė elektroninės paslaugos, aviacijos ir kosmoso bei įrangos gamyba, taip pat farmacijos produkcjos ir medicinos įrangos gamintojai.
Itin solidus tiesioginių investicijų iš užsienio įplaukų augimas užfiksuotas iš Japonijos, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos.
2024-aisiais Kinija tiesioginių investicijų iš užsienio sulaukė 27,1 proc. mažiau nei 2023 metais – 826,25 mlrd. juanių vertės. Tai buvo didžiausias jų srauto išsekimas nuo tokių duomenų kaupimo pradžios 2008-aisiais.
