  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Tiesioginių investicijų srautai į Kiniją šiemet sumenko 13 proc.

2025-08-22 16:02 / šaltinis: BNS
2025-08-22 16:02

Tyrant pasauliniam ekonominiam neapibrėžtumui, tiesioginių užsienio investicijų antra pagal dydį pasaulio galiiūnė per pirmus septynis šių metų mėnesius sulaukė 13,4 proc. mažau nei prieš metus – 467,34 mlrd. juanių vertės skelbia „Trading Economics“, remdamasis Kinijos prekybos ministerija.

Kinija (nuotr. SCANPIX)

0

Beveik tris ketvirtadalius  šios sumos prjitraukė paslaugų, o didžiąją likusią dalį – gamybos sektorius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Invesrtuotojų dėmesys aukštųjų technologijų pramone neišblėso, o didžiausio susidomėjimo sulaukė elektroninės paslaugos, aviacijos ir kosmoso bei įrangos gamyba, taip pat farmacijos produkcjos ir medicinos įrangos gamintojai.

Itin solidus tiesioginių investicijų iš užsienio įplaukų augimas užfiksuotas iš Japonijos, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos.

2024-aisiais Kinija tiesioginių investicijų iš užsienio sulaukė 27,1 proc. mažiau nei 2023 metais – 826,25 mlrd. juanių vertės. Tai buvo didžiausias jų srauto išsekimas nuo tokių duomenų kaupimo pradžios 2008-aisiais.

