Volodymyras Zelenskis atmeta Kinijos vaidmenį ateityje užtikrinant Ukrainos saugumą

„Pirma, Kinija nuo pat pradžių nepadėjo mums sustabdyti šio karo. Antra, Kinija padėjo Rusijai atverdama savo dronų rinką (...). Mums nereikia (saugumo) užtikrintojų, kurie nepadeda Ukrainai ir nepadėjo Ukrainai tuo metu, kai mums to labai reikėjo“, – sakė V. Zelenskis ketvirtadienį žurnalistams pateiktuose komentaruose.
Kinija antradienį pareiškė remianti visas pastangas siekiant taikos tarp Rusijos ir Ukrainos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!