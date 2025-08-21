Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Volodymyras Zelenskis atmeta Kinijos vaidmenį ateityje užtikrinant Ukrainos saugumą

2025-08-21 11:27 / šaltinis: BNS
2025-08-21 11:27

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė nenorįs, kad Kinija dalyvautų užtikrinant Ukrainos saugumą po Rusijos invazijos, motyvuodamas įtariama Pekino parama Maskvai.

Volodymyras Zelenskis. Andrius Ufartas/ELTA

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė nenorįs, kad Kinija dalyvautų užtikrinant Ukrainos saugumą po Rusijos invazijos, motyvuodamas įtariama Pekino parama Maskvai.

0

„Pirma, Kinija nuo pat pradžių nepadėjo mums sustabdyti šio karo. Antra, Kinija padėjo Rusijai atverdama savo dronų rinką (...). Mums nereikia (saugumo) užtikrintojų, kurie nepadeda Ukrainai ir nepadėjo Ukrainai tuo metu, kai mums to labai reikėjo“, – sakė V. Zelenskis ketvirtadienį žurnalistams pateiktuose komentaruose.

Kinija antradienį pareiškė remianti visas pastangas siekiant taikos tarp Rusijos ir Ukrainos.

