  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pekinas veržia kilpą: nauji apribojimai grasina pasaulinei elektromobilių baterijų pramonei

2025-10-14 07:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 07:01

Prekybos karams tarp JAV ir Kinijos aštrėjant, Pekinas išsitraukė naują ginklą. Praėjusį penktadienį (spalio 10 d.) Kinijos prekybos ministerija paskelbė, kad nuo lapkričio 8 dienos įvedami nauji eksporto apribojimai svarbiausiems elektromobilių baterijų komponentams.

Kinija apie karo Ukrainoje priežastis: kaltę verčia Europai (nuotr. SCANPIX)

1

Tai – jau antras panašus Pekino žingsnis per savaitę, sekantis po sugriežtintos retųjų žemės elementų kontrolės. Naujienų agentūros „Bloomberg“ kalbinti analitikai šį sprendimą vertina kaip aiškų signalą Vakarams, kad Kinija yra pasirengusi panaudoti savo dominavimą tiekimo grandinėje kaip galingą geopolitinį svertą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Nuo lapkričio 8 dienos eksportuotojai privalės gauti specialius vyriausybės leidimus, norėdami išvežti tam tikrų tipų ličio jonų baterijas, ličio geležies fosfato (LFP) katodų sudedamąsias dalis, nikelio-kobalto-mangano (NCM) prekursorius ir dirbtinio grafito anodų medžiagas. Apribojimai taip pat palies ir susijusias technologijas bei gamybos įrangą.

Šis žingsnis žengtas ypač jautriu metu, prieš galimą JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Kinijos vadovo Xi Jinpingo susitikimą, ir yra vertinamas kaip atsakas į neseniai Vašingtono išplėstas sankcijas Kinijos įmonėms.

Rinka į šią žinią sureagavo žaibiškai ir nervingai – po pranešimo krito didžiausių Kinijos baterijų gamintojų, tokių kaip CATL ir „Eve Energy“, akcijų vertė.

Analitikų teigimu, tai – ne tik bandymas apsaugoti savo technologinį pranašumą, bet ir tiesioginis signalas Vakarams, bandantiems sukurti alternatyvias, nuo Kinijos nepriklausomas tiekimo grandines.

„Šie komponentai didžiąja dalimi gaminami ir yra įsitvirtinę Kinijoje, o jų gamyba už Kinijos ribų – minimali“, – teigiama „Bernstein“ analitikų ataskaitoje, pabrėžiant, kad tai sukels didelių iššūkių ypač Pietų Korėjos baterijų gamintojams.

Nors ekspertai kol kas nemano, kad apribojimai bus tokie griežti kaip retųjų žemės elementų atveju, tai yra aiškus įspėjimas.

