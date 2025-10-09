Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

„Porsche“ nemalonumai JAV: savininkai reikalauja kompensacijų

2025-10-09
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 07:01

Sportinių automobilių gamintojas „Porsche“ Jungtinėse Amerikos Valstijose sulaukė naujo grupinio ieškinio. Jame teigiama, kad bendrovės „pataisyti“ mobilieji įkrovikliai po atšaukimo veikia perpus lėčiau, o įkrovimo laikas pailgėjo dvigubai. Klientai, kurie už greitesnį įkrovimą mokėjo papildomai, dabar reikalauja ne tik grąžinti pinigus, bet ir atlyginti patirtą žalą.

Elektromobilis (nuotr. Unsplash.com)
7

Viskas prasidėjo dar 2023 metais, kai klientai pradėjo skųstis, kad „Porsche Mobile Charger“ įkrovikliai perkaista. Reaguodama į gaisro riziką, „Porsche“ inicijavo atšaukimą.

Tačiau, pasak ieškovų, šis gamyklinis „pataisymas“ tebuvo programinis galios apribojimas: įkrovikliai, anksčiau veikę 40 amperų srove, dabar apriboti iki 20 amperų. Dėl to pilnas automobilio įkrovimas, užuot trukęs žadėtas 9-10 valandų, dabar gali tęstis iki 20 valandų.

Būtent tai tapo naujo, rugsėjo 26 d. pateikto grupinio ieškinio pagrindu. Jame teigiama, kad klientai mokėjo papildomai už greitesnio įkrovimo galimybę, kurią „Porsche“ vienašališkai ir be kompensacijos panaikino.

Ieškovai reikalauja ne tik grąžinti sumokėtus pinigus už įkroviklius, bet ir atlyginti patirtą žalą bei skirti baudines kompensacijas. Jų argumentus sustiprina ir faktas, kad, pasak ieškinio, „Porsche“ savo rinkodaros medžiagoje ir toliau reklamuoja originalų, dabar jau nepasiekiamą, įkrovimo greitį.

Šis teisinis mūšis gali turėti pasekmių visai automobilių pramonei. Jei ieškinys būtų sėkmingas, tai sukurtų precedentą, kaip gamintojai privalo elgtis atšaukimų metu – ne tik pašalinti saugumo riziką, bet ir užtikrinti, kad produktas išlaikytų savo reklamuotas savybes.

Kol kas „Porsche“ nekomentuoja situacijos, o klausimas, ar techniškai įmanoma atkurti pilną įkroviklių galią negrąžinant perkaitimo rizikos, lieka atviras.

