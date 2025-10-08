Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

„Ką Volvo man pardavė – laužas“: kaip lojalus „Volvo“ klientas pradėjo kariauti su gamintoju

2025-10-08 09:02
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 09:02

Volvo“ markės inžineriniu ir technologiniu flagmanu turėjęs tapti „EX90“ vis dažniau sulaukia kritikos iš žmonių, kurie skubėjo juos įsigyti. Tačiau dabar lojalus markės gerbėjas Vickenas Kanadjianas, susidūręs su nesibaigiančiais EX90 gedimais, pradėjo viešą nepasitenkinimo kampaniją – sukūrė specialią svetainę, kurioje dokumentuoja visus gedimus. Galiausiai jis padavė „Volvo“ į teismą.

Ironiška, tačiau V. Kanadjianas buvo ilgametis ir svarbiausia, patenkintas „Volvo XC90“ savininkas. Viskas pasikeitė per tris dienas po to, kai jis šių metų kovą atsiėmė savo naująjį, ilgai lauktą EX90. 

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

Nuo tos akimirkos, pasak jo, prasidėjo nesibaigiantis techninių gedimų ir vizitų į servisą košmaras, kurį jis detaliai, su įrodymais, dokumentuoja svetainėje MyVolvoEX90.com.

Gedimų sąrašas – ilgas ir stebinantis. Viskas prasidėjo nuo neveikiančių raktų – į automobilį buvo galima patekti tik per mobiliąją programėlę. Vėliau, po programinės įrangos atnaujinimo, turėjusio ištaisyti problemas, situacija tik pablogėjo: nustojo veikti centrinis ekranas, durelės pačios užsirakindavo ir atsirakindavo, savaitei dingo oro kondicionieriaus funkcionalumas.

Tačiau kantrybės taurę perpildė incidentas greitkelyje birželio mėnesį. Važiuojant dideliu greičiu, automobilis staiga prarado galią, o prietaisų skydelyje pasirodė nurodymas nedelsiant sustoti ir perkrauti sistemą.

Tiek atstovybė, tiek pati „Volvo Canada“ pripažino, kad tai buvo „itin pavojinga situacija“. Po šio įvykio savininkas pareikalavo iš „Volvo“ pakeisti automobilį arba grąžinti pinigus.

Tačiau „Volvo“ atsakymas buvo arogantiškas – abu prašymai buvo atmesti, o klientui pasiūlyta toliau „spręsti problemas“ su servisu. Neturėdamas kitos išeities, V. Kanadjianas kreipėsi į teismą, reikalaudamas ne tik grąžinti visus sumokėtus pinigus, bet ir atlyginti patirtą žalą.

