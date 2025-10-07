Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Teslos“ sektos pabaiga? Buvę fanai ne tik pereina pas konkurentus, bet ir grįžta prie dyzelinių automobilių

2025-10-07 19:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 19:07

Ilgai gyvavęs mitas apie nepajudinamą „Tesla“ savininkų lojalumą, dažnai prilyginamą narystei sektoje, pradėjo byrėti. Naujausi duomenys iš JAV rinkos rodo ne tik dramatišką markės populiarumo kritimą, bet ir dar labiau stebinančią tendenciją.

„Tesla“ avarija (nuotr. Organizatorių)
10

Ilgai gyvavęs mitas apie nepajudinamą „Tesla“ savininkų lojalumą, dažnai prilyginamą narystei sektoje, pradėjo byrėti. Naujausi duomenys iš JAV rinkos rodo ne tik dramatišką markės populiarumo kritimą, bet ir dar labiau stebinančią tendenciją.

REKLAMA
0

Reikšminga dalis buvusių elektromobilių evangelikų ne tik renkasi kitų gamintojų elektromobilius, bet ir apsisuka 180 laipsnių kampu – grįžta prie benzininių, hibridinių ir net dyzelinių variklių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Apgadinti „Tesla“ automobiliai
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Apgadinti „Tesla“ automobiliai

Naujausi „S&P Global Mobility“ duomenys rodo, kad „Tesla“ lojalumo rodiklis per metus krito net 9,4 procentinio punkto, ir markė, ilgai karaliavusi viršūnėje, nusileido į antrą vietą po „Ford“. Tačiau skaičiai pasakoja ne tik apie perėjimą pas konkurentus. Jie atskleidžia kur kas gilesnį lūžį.

REKLAMA

Didžiausia sensacija – net 30 proc. „Tesla“ paliekančių vairuotojų renkasi automobilį su vidaus degimo varikliu. Šis reiškinys griauna ilgai EV entuziastų kartotą mantrą, esą „kas paragauja elektros, atgal nebegrįžta“.

Pasirodo, grįžta. Ir ne tik prie benzino. Pereinantys į „Ford“ stovyklą, 5 proc. rinkosi dyzelinį variklį, o tarp perėjusių pas „Chevrolet“ tokių buvo net 8 proc. „Stebina, kiek daug žmonių grįžta prie benzino“, – pripažįsta analitikas Tomas Libby.

REKLAMA
REKLAMA

Analitikai šį atsitraukimą aiškina keliomis priežastimis. Pirma – senstanti ir ribota „Tesla“ modelių gama, kuriai sunku konkuruoti su naujų, patrauklių alternatyvų gausa.

Kaip teigia ekspertas Karlas Braueris, „rinkoje yra daugybė naujų, įdomių produktų, o „Tesla“ nėra tarp jų“.

Antra – kontroversiškas Elono Musko vaidmuo politikoje, atstumiantis dalį pirkėjų.

Galiausiai – sėkmingas senųjų grandų, tokių kaip BMW, atsakas. Prieš penkerius metus „Tesla“ iš BMW „vogdavo“ klientus santykiu 9:1. Dabar šis santykis tesiekia 1,5:1, o „Porsche“ ir „Cadillac“ jau patys atkovoja iš „Tesla“ daugiau pirkėjų, nei praranda.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų