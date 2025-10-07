„Teslos“ sektos pabaiga? Buvę fanai ne tik pereina pas konkurentus, bet ir grįžta prie dyzelinių automobilių

Reikšminga dalis buvusių elektromobilių evangelikų ne tik renkasi kitų gamintojų elektromobilius, bet ir apsisuka 180 laipsnių kampu – grįžta prie benzininių, hibridinių ir net dyzelinių variklių.
Naujausi „S&P Global Mobility“ duomenys rodo, kad „Tesla“ lojalumo rodiklis per metus krito net 9,4 procentinio punkto, ir markė, ilgai karaliavusi viršūnėje, nusileido į antrą vietą po „Ford“. Tačiau skaičiai pasakoja ne tik apie perėjimą pas konkurentus. Jie atskleidžia kur kas gilesnį lūžį.
Didžiausia sensacija – net 30 proc. „Tesla“ paliekančių vairuotojų renkasi automobilį su vidaus degimo varikliu. Šis reiškinys griauna ilgai EV entuziastų kartotą mantrą, esą „kas paragauja elektros, atgal nebegrįžta“.
Pasirodo, grįžta. Ir ne tik prie benzino. Pereinantys į „Ford“ stovyklą, 5 proc. rinkosi dyzelinį variklį, o tarp perėjusių pas „Chevrolet“ tokių buvo net 8 proc. „Stebina, kiek daug žmonių grįžta prie benzino“, – pripažįsta analitikas Tomas Libby.
Analitikai šį atsitraukimą aiškina keliomis priežastimis. Pirma – senstanti ir ribota „Tesla“ modelių gama, kuriai sunku konkuruoti su naujų, patrauklių alternatyvų gausa.
Kaip teigia ekspertas Karlas Braueris, „rinkoje yra daugybė naujų, įdomių produktų, o „Tesla“ nėra tarp jų“.
Antra – kontroversiškas Elono Musko vaidmuo politikoje, atstumiantis dalį pirkėjų.
Galiausiai – sėkmingas senųjų grandų, tokių kaip BMW, atsakas. Prieš penkerius metus „Tesla“ iš BMW „vogdavo“ klientus santykiu 9:1. Dabar šis santykis tesiekia 1,5:1, o „Porsche“ ir „Cadillac“ jau patys atkovoja iš „Tesla“ daugiau pirkėjų, nei praranda.
