„Tesla“ pripažino klydusi; grąžino posūkių svirtelę ir rekordiškai padidino nuvažiuojamą atstumą

2025-10-04 13:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 13:03

Elektromobilių gamintoja „Tesla“ tyliai įdiegė keletą svarbių techninių atnaujinimų savo populiariausiems „Model 3“ ir „Model Y“ modeliams.

„Tesla“ elektromobiliai (nuotr. gamintojo)
12

0

Svarbiausia naujiena – „Model 3 Long Range“ versijos nuvažiuojamas atstumas buvo padidintas iki rekordinių 750 km. Tačiau ne mažiau džiaugsmo vairuotojams suteiks ir kitas sprendimas. Po ilgai trukusios kritikos „Tesla“ pripažino klaidą ir į „Model 3“ sugrąžino fizinę posūkių svirtelę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Prieš dvejus metus pristatytame atnaujintame „Tesla Model 3“, posūkių valdymas buvo perkeltas ant vairo esančių mygtukų.

Toks sprendimas sulaukė milžiniškos kritikos bangos dėl nepatogaus ir neintuityvaus valdymo.  Panašu, kad įsiklausiusi į vairuotojų skundus, kompanija žengė žingsnį atgal ir į saloną grąžino „preciziškai suprojektuotą“ fizinę posūkių svirtelę.

Reportažas apie naudotą „Tesla Model 3“
FOTOGALERIJA. Reportažas apie naudotą „Tesla Model 3“

Vis dėlto, didžiausias techninis patobulinimas – atnaujintos baterijų celės su didesniu energijos tankiu.

Tai leido pastebimai padidinti nuvažiuojamą atstumą visose modifikacijose. Labiausiai išaugo „Model 3 Long Range“ su galiniais varančiaisiais ratais nuvažiuojamas atstumas – nuo 702 km iki 750 km.

Keturiais ratais varoma „Long Range“ versija dabar įveiks 716 km (buvo 678 km), o sportiškiausia „Performance“ modifikacija – 571 km (buvo 528 km).

Patobulinimų sulaukė ir „Model Y“ visureigis. „Long Range“ versija dabar viena įkrova nuvažiuos iki 629 km (buvo 586 km).

Tarp kitų naujovių – ir nauja kamera, integruota priekiniame buferyje. Ji suteikia platesnį vaizdą manevruojant, o integruotas apiplovimas ir šildymas užtikrina gerą matomumą bet kokiomis oro sąlygomis.

 

