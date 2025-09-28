Išbandė elektrinį „Ford“ krosoverį: „Išvažiuosite į užmiestį bus labanakt“

„Ford“ vardas Europos vairuotojų sąmonėje dešimtmečius buvo neatsiejamas nuo smagiai valdomų hečbekų kaip „Fiesta“ ar „Focus“, erdvių šeimyninių vienatūrių bei universalų kaip „Mondeo“, ir, žinoma, patikimų komercinių automobilių. Tačiau šiandien gamintojas atverčia naują lapą, kuriame pagrindinis vaidmuo tenka elektriniams modeliams, tokiems kaip „Mustang Mach-E“, „Explorer“ ir dabar – „Puma Gen-E“.
Viena vertus, „Mustang Mach-E“ ir „Explorer“ buvo sukurti kaip drąsus pareiškimas. Šie modeliai nuo pat pradžių siekia atsiriboti nuo benzininės praeities ir kurti naują, išskirtinai elektrinį identitetą.
„Mustang Mach-E“ pasiskolino legendinį vardą, tačiau suteikė jam visiškai naują formą – elektrinio SUV. Tai buvo bandymas pritraukti naują, technologijomis besidominčią auditoriją ir įrodyti, kad „Ford“ gali kurti įkvepiančius, nuo nulio suprojektuotus elektromobilius.
Tuo tarpu „Puma Gen-E“ eina visiškai priešingu keliu. Vietoj revoliucijos jis siūlo evoliuciją. Šis modelis nesistengia šokiruoti ar laužyti standartų. Priešingai – jis vilioja vairuotojus tuo, kas jiems jau gerai pažįstama. Skirtumas tik tas, kad nuo šiol jame gali būti elektrinė širdis.
Labiausiai pastebimi skirtumai – viduje
Išoriškai atskirti elektrinę „Puma“ nuo benzininės – užduotis įgudusiai akiai, tačiau TV6 laidos „Autopilotas“ apžvalgininkas E. Babelis pastebi, kad akivaizdžiausias skirtumas – priekinės radiatoriaus grotelės, kurių elektrinėje versijoje tiesiog nėra. Tačiau kur kas daugiau pokyčių slypi viduje.
Automobilio salone vairuotoją pasitinka tas pats vairas ir didelis multimedijos ekranas, tačiau žvilgsnis iškart krypsta į naują centrinę konsolę.
Atsisakius tradicinės pavarų perjungimo svirties, „Ford“ inžinieriai išnaudojo atsilaisvinusią erdvę itin praktiškai: čia atsirado didelis ir talpus stalčius daiktams, o virš jo – patogi vieta smulkmenoms.
Vis dėlto, pritaikant vidaus degimo varikliui skirtą platformą elektros pavarai, kompromisų išvengti nepavyko. Didžiausią nuostabą apžvalgininkui sukėlė vairuotojo sėdėjimo pozicija. Dėl po grindimis sumontuotos baterijos sėdynė atsidūrė pastebimai aukščiau nei benzininėje versijoje.
„Jaučiuosi, lyg sėdėčiau ant virtuvinės kėdės prie stalo“, – savo įspūdžiais dalijosi E. Babelis, pabrėždamas, kad tai gali kiek nuvilti tuos, kurie „Puma“ modelyje vertino sportišką ir žemą sėdėseną.
Efektyvumas – įspūdingas
Kaip ir benzininė versija, „Puma Gen-E“ yra varoma priekiniais ratais. Juos suka 169 AG elektrinis motoras, maitinamas 44 kWh talpos baterija, kurią galima įkrauti maksimalia 100 kW galia.
„Nors techninės charakteristikos popieriuje nėra pačios geriausios, realybėje „Puma Gen-E“ prilygsta konkurentams dėl, sakyčiau, neįtikėtino efektyvumo“, – stebėjosi E. Babelis.
Važinėdamas mieste įprastu tempu apžvalgininkas sugebėjo pasiekti vos 12 kWh/100 km sąnaudas. Tačiau jis skuba pabrėžti, kad šis efektyvumas turi aiškias ribas ir apibrėžia „Puma Gen-E“ kaip išskirtinai miesto automobilį. Anot jo, dėl nedidelės baterijos talpos tolimesnės kelionės užmiestyje taptų tikru iššūkiu.
„Išvažiuosit į užmiestį ir bus labanakt“, – griežtą, bet aiškų verdiktą pateikė apžvalgininkas.
