TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Padangos elektromobiliui: kodėl standartinės netinka ir kaip išsirinkti tinkamas žiemai?

2025-10-07 17:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 17:06

Vienintelis dalykas, jungiantis automobilį su keliu – padangos. Ši sena taisyklė tampa dar svarbesnė kalbant apie elektromobilius. Nors išoriškai jos atrodo identiškai, specialiai elektromobiliams sukurtos padangos savo konstrukcija ir savybėmis fundamentaliai skiriasi. Pasirinkus netinkamas, rizikuojama ne tik greitesniu dilimu ir mažesniu nuvažiuojamu atstumu, bet ir saugumu.

Automobilio padangos (nuotr. Unsplash.com)

1

Elektromobiliai padangoms kelia keturis pagrindinius iššūkius, kurių neturi įprasti automobiliai. Pirma, dėl masyvios baterijos jie yra 10–20 proc. sunkesni.

Daugiau patarimų vairuotojams – specialioje „Patarimai vairuotojams“ rubrikoje.

Antra, jų elektros varikliai visą sukimo momentą atiduoda akimirksniu, o tai itin greitai „valgo“ minkštesnės gumos padangas.

Trečia, dėl tyliai veikiančios pavaros, padangų keliamas triukšmas salone tampa kur kas labiau girdimas. Galiausiai, didelis pasipriešinimas riedėjimui tiesiogiai „vagiliauja“ brangius nuvažiuojamo atstumo kilometrus.

Būtent siekdami išspręsti šias problemas, gamintojai kuria specializuotas padangas. „Jeigu elektromobilis naudoja įprastas padangas, jos nusidėvi maždaug 20 proc. greičiau“, – paaiškina „Bridgestone“ produktų vadovas Baltijos šalims Eugenijus Marcinkevičius.

Anot jo, elektromobiliams skirtos padangos turi tvirtesnį vidinį karkasą ir standesnius šonus, kad atlaikytų didesnį svorį, o jų gumos mišinys yra kietesnis, kad būtų atsparesnis staigiam sukimo momentui.

Specialus protektoriaus raštas tuo pačiu metu užtikrina ir mažesnį pasipriešinimą riedėjimui, ir tylesnį važiavimą. Atpažinti tokias padangas galima iš specialių žymėjimų ant šono, pavyzdžiui, „Bridgestone“ atveju – „Enliten“ technologijos žymens.

Artėjant žiemai, elektromobilių savininkams kyla dar vienas klausimas – kokias žiemines padangas rinktis? Čia galioja tos pačios taisyklės, kaip ir visiems automobiliams: kietesnio mišinio padangos geriau tinka valomiems didmiesčių keliams, o minkštesnio – prastai prižiūrimiems, apledėjusiems užmiesčio keliams.

Nors gamintojai jau siūlo specialiai elektromobiliams pritaikytas kieto mišinio žiemines padangas, ekspertas pataria gerai įvertinti savo poreikius.

„Jei dažnai važinėjate prastai prižiūrimais, slidžiais keliais, visgi rekomenduočiau rinktis minkšto mišinio padangas. Nors dėl to šiek tiek sumažės nuvažiuojamas atstumas, prioritetas visada turi būti saugumas“, – pataria E. Marcinkevičius.

