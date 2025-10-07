Padangos elektromobiliui: kodėl standartinės netinka ir kaip išsirinkti tinkamas žiemai?

Elektromobiliai padangoms kelia keturis pagrindinius iššūkius, kurių neturi įprasti automobiliai. Pirma, dėl masyvios baterijos jie yra 10–20 proc. sunkesni.
Antra, jų elektros varikliai visą sukimo momentą atiduoda akimirksniu, o tai itin greitai „valgo“ minkštesnės gumos padangas.
Trečia, dėl tyliai veikiančios pavaros, padangų keliamas triukšmas salone tampa kur kas labiau girdimas. Galiausiai, didelis pasipriešinimas riedėjimui tiesiogiai „vagiliauja“ brangius nuvažiuojamo atstumo kilometrus.
Būtent siekdami išspręsti šias problemas, gamintojai kuria specializuotas padangas. „Jeigu elektromobilis naudoja įprastas padangas, jos nusidėvi maždaug 20 proc. greičiau“, – paaiškina „Bridgestone“ produktų vadovas Baltijos šalims Eugenijus Marcinkevičius.
Anot jo, elektromobiliams skirtos padangos turi tvirtesnį vidinį karkasą ir standesnius šonus, kad atlaikytų didesnį svorį, o jų gumos mišinys yra kietesnis, kad būtų atsparesnis staigiam sukimo momentui.
Specialus protektoriaus raštas tuo pačiu metu užtikrina ir mažesnį pasipriešinimą riedėjimui, ir tylesnį važiavimą. Atpažinti tokias padangas galima iš specialių žymėjimų ant šono, pavyzdžiui, „Bridgestone“ atveju – „Enliten“ technologijos žymens.
Artėjant žiemai, elektromobilių savininkams kyla dar vienas klausimas – kokias žiemines padangas rinktis? Čia galioja tos pačios taisyklės, kaip ir visiems automobiliams: kietesnio mišinio padangos geriau tinka valomiems didmiesčių keliams, o minkštesnio – prastai prižiūrimiems, apledėjusiems užmiesčio keliams.
Nors gamintojai jau siūlo specialiai elektromobiliams pritaikytas kieto mišinio žiemines padangas, ekspertas pataria gerai įvertinti savo poreikius.
„Jei dažnai važinėjate prastai prižiūrimais, slidžiais keliais, visgi rekomenduočiau rinktis minkšto mišinio padangas. Nors dėl to šiek tiek sumažės nuvažiuojamas atstumas, prioritetas visada turi būti saugumas“, – pataria E. Marcinkevičius.
