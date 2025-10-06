Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Ne automobilių parodoje, o meno mugėje: Vilniuje debiutavo naujasis „Mazda6e“ elektromobilis

2025-10-06 11:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 11:33

Praėjusį savaitgalį Vilniuje, šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius‘25“, įvyko neeilinė premjera. Tarp meno kūrinių „Mazda“ pirmą kartą Lietuvoje pristatė savo svarbiausią pastarojo dešimtmečio modelį – visiškai naują elektromobilį „Mazda6e“.

Mazda 6e (nuotr. gamintojo)
16

Praėjusį savaitgalį Vilniuje, šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius‘25“, įvyko neeilinė premjera. Tarp meno kūrinių „Mazda“ pirmą kartą Lietuvoje pristatė savo svarbiausią pastarojo dešimtmečio modelį – visiškai naują elektromobilį „Mazda6e“.

REKLAMA
0

Toks neįprastas debiuto vietos pasirinkimas – apgalvotas gamintojo žingsnis, kuriuo siekiama pabrėžti išskirtinį dėmesį dizainui. Pasak atstovų, „Mazda“ formos kuriamos lyg skulptūros, todėl meno mugė tapo natūralia erdve tokiam pristatymui. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvoje pristatyta „Mazda 6e“
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvoje pristatyta „Mazda 6e“

Pagrindinė premjera įvyko šeštadienio, spalio 4-osios, vakarą, o ją vainikavo specialus „Mazda“ ambasadoriaus Algio Kriščiūno ir Arnoldo Lukošiaus muzikinis-poetinis pasirodymas.

REKLAMA

Nors tai nėra pirmasis gamintojo elektromobilis, „Mazda6e“ žymi naują etapą. Kitaip nei nišinis „MX-30“, tai – didelis, beveik 5 metrų ilgio sedanas.

Galiniais ratais varomas modelis turi 258 AG elektrinį variklį ir 68,8 kWh talpos bateriją, leidžiančią pagal WLTP ciklą nuvažiuoti iki 479 kilometrų. Dėl 165 kW siekiančios įkrovimo galios, bateriją nuo 10 iki 80 proc. galima papildyti vos per 20 minučių.

Automobilio salone – minimalistinis, bet prabangus stilius su „Nappa“ odos apdaila ir dviem dideliais ekranais.

Lietuvoje naujasis „Mazda“ modelis kainuoja nuo 43 900 eurų. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų