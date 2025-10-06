Ne automobilių parodoje, o meno mugėje: Vilniuje debiutavo naujasis „Mazda6e“ elektromobilis

Toks neįprastas debiuto vietos pasirinkimas – apgalvotas gamintojo žingsnis, kuriuo siekiama pabrėžti išskirtinį dėmesį dizainui. Pasak atstovų, „Mazda“ formos kuriamos lyg skulptūros, todėl meno mugė tapo natūralia erdve tokiam pristatymui.
Pagrindinė premjera įvyko šeštadienio, spalio 4-osios, vakarą, o ją vainikavo specialus „Mazda“ ambasadoriaus Algio Kriščiūno ir Arnoldo Lukošiaus muzikinis-poetinis pasirodymas.
Nors tai nėra pirmasis gamintojo elektromobilis, „Mazda6e“ žymi naują etapą. Kitaip nei nišinis „MX-30“, tai – didelis, beveik 5 metrų ilgio sedanas.
Galiniais ratais varomas modelis turi 258 AG elektrinį variklį ir 68,8 kWh talpos bateriją, leidžiančią pagal WLTP ciklą nuvažiuoti iki 479 kilometrų. Dėl 165 kW siekiančios įkrovimo galios, bateriją nuo 10 iki 80 proc. galima papildyti vos per 20 minučių.
Automobilio salone – minimalistinis, bet prabangus stilius su „Nappa“ odos apdaila ir dviem dideliais ekranais.
Lietuvoje naujasis „Mazda“ modelis kainuoja nuo 43 900 eurų.
