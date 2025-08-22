Kinijoje sugriuvo statomas tiltas: žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar 4 – dingę

Valstybinio transliuotojo CCTV paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip staiga įgriuvo ir į apačioje tekančią Geltonąją upę nukrito vidurinė tilto arkos dalis.
Valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“ pranešė, kad avarija įvyko nutrūkus plieniniam lynui. Laikraštis „People's Daily“ pranešė, kad tuo metu statybvietėje buvo 15 darbininkų ir projekto vadovas. Patvirtinta dvylikos žmonių žūtis, keturi vis dar dingę, pranešė CCTV.
Pasak „People's Daily“, Sičuano-Činghajaus geležinkelio tiltas yra didžiausias pasaulyje dviejų bėgių ištisinis plieninių santvarų arkinis tiltas, taip pat pirmasis toks tiltas per Geltonąją upę ir antras ilgiausias šalyje.
Valstybinės žiniasklaidos paskelbtuose vaizduose matyti iš dalies pastatytas tiltas be vidurinės dalies ir du milžiniški pastolių bokštai bei keli kranai prie jo.
„Xinhua“ teigimu, paieškos ir gelbėjimo operacijai buvo mobilizuoti šimtai gelbėtojų.
Pramoninės avarijos Kinijoje gana dažnos dėl neaiškių taisyklių ir prastų saugos standartų.
