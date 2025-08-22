Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje Pašilaičiuose liepsnose paskendo butas: balkone šaukėsi pagalbos, ugniagesiai išvedė 2 žmones

2025-08-22 09:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-22 09:00

Šiandien 08.38 val. Bendrajame pagalbos centre skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Vilniaus mieste, Pašilaičių g. 14 dega butas.

Vilniuje Pašilaičiuose liepsnose paskendo butas: balkone šaukėsi pagalbos, ugniagesiai išvedė 2 žmones (nuotr. Broniaus Jablonsko)
9

Šiandien 08.38 val. Bendrajame pagalbos centre skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Vilniaus mieste, Pašilaičių g. 14 dega butas.

0

Vilniuje Pašilaičiuose liepsnose paskendo butas: balkone šaukėsi pagalbos, ugniagesiai išvedė 2 žmones
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje Pašilaičiuose liepsnose paskendo butas: balkone šaukėsi pagalbos, ugniagesiai išvedė 2 žmones

Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos (informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui) praneša bendrasis pagalbos centras. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovų teigimu, 8 val. 38 min. buvo gautas pranešimas apie degantį butą Pašilaičiuose devynaukštyje.

3 kambarių butas degė 7-ame aukšte, išdegė 1 kambarys, atvykę ugniagesiai pamatė iš buto besiveržiančius juodus dūmus. Vienas žmogus balkone šaukėsi pagalbos.

Iš buto buvo išvesti 2 žmonės, vyras ir moteris, jie perduoti medikams ir išvežti į ligoninę, vienas žmogus buvo be sąmonės. 

9 val. 01 min. gaisras buvo lokalizuotas. 

 9 val. 17 min. paskelbta gaisro likvidacija.

Šiuo metu vyksta baigiamieji darbai, apžiūrimi kiti butai.

