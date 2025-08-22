Vilniuje(9 nuotr.)
Pašilaičiuose liepsnose paskendo butas: balkone šaukėsi pagalbos, ugniagesiai išvedė 2 žmones
Vilniuje Pašilaičiuose liepsnose paskendo butas: balkone šaukėsi pagalbos, ugniagesiai išvedė 2 žmones (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos (informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui) praneša bendrasis pagalbos centras.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovų teigimu, 8 val. 38 min. buvo gautas pranešimas apie degantį butą Pašilaičiuose devynaukštyje.
3 kambarių butas degė 7-ame aukšte, išdegė 1 kambarys, atvykę ugniagesiai pamatė iš buto besiveržiančius juodus dūmus. Vienas žmogus balkone šaukėsi pagalbos.
Iš buto buvo išvesti 2 žmonės, vyras ir moteris, jie perduoti medikams ir išvežti į ligoninę, vienas žmogus buvo be sąmonės.
9 val. 01 min. gaisras buvo lokalizuotas.
9 val. 17 min. paskelbta gaisro likvidacija.
Šiuo metu vyksta baigiamieji darbai, apžiūrimi kiti butai.
