TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Kinija iki 2026 m. pratęsė antisubsidijų tyrimą dėl ES pieno produktų

2025-08-18 14:45 / šaltinis: ELTA
2025-08-18 14:45

Kinija pratęsė antisubsidijų tyrimą dėl Europos Sąjungos (ES) pieno produktų, motyvuodama atvejo sudėtingumu, pirmadienį pranešė Prekybos ministerija Pekine.

Kinijos vėliava BNS Foto

0

Peržiūra, kuri turėjo būti užbaigta šią savaitę, dabar truks iki 2026 m. vasario 21 d. Dėmesys, be kita ko, skiriamas tokiems produktams, kaip tam tikrų rūšių sūris. Atitinkamas tyrimas buvo pradėtas 2024 m. rugpjūtį ir yra plačiai laikomas atsaku į ES baudžiamuosius muitus kiniškiems elektromobiliams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai nėra vienintelė atsakomoji priemonė, kurios Pekinas ėmėsi prekybos ginče: Kinijos tyrimų taikinyje taip pat atsidūrė brendžio ir kiaulienos eksportas iš ES. Pekinas kaltina Briuselį pažeidus tarptautines prekybos taisykles papildomais mokesčiais elektromobiliams.

Europos Komisija (EK) savo ruožtu teigia, kad muitai yra pagrįsti, jos manymu, pernelyg didelėmis valstybės subsidijomis Kinijos gamintojams. Kinija šiuos teiginius atmetė ir pasmerkė ES priemones kaip protekcionistines.

