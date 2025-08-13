Savickas: Kinijos sankcijos Lietuvos bankams didelės įtakos neturės

„Galima interpretuoti, galbūt tai yra tam tikras žinutės nusiuntimas, bet tikrai (sprendimas – ELTA) neturintis reikšmingos, didelės įtakos“, – žurnalistams trečiadienį sakė L. Savickas.
„Kelia klausimų dėl to, kad pasirinkti tie keli smulkesni lietuviški bankai, bet tuo pačiu, kaip ir ekspertai jau girdžiu komentuoja, tokios didelės reikšmingos įtakos, ypač ekonominio ryšio su Kinija, ten tikrai nematyti“, – teigė politikas.
L. Savickas taip pat teigė iš anksto negavęs indikacijų apie Kinijos planus sankcionuoti šalies bankus.
Kaip skelbė „Bloomberg“, Kinijos prekybos ministerija, reaguodama į jos bankų įtraukimą į Europos Sąjungos (ES) sankcijų Rusijai paketą, paskelbė neatidėliotinas atsakomąsias priemones ne tik „Mano Bankui“ nuo šiol draudžiama vykdyti sandorius su Kinijos subjektais.
Anot L. Savicko, kyla klausimų, kodėl Kinija pasirinko sankcijas pritaikyti būtent šiems dviems palyginti smulkiems lietuviškiems bankams.
„Atrodo, peršasi išvada ir taip yra pozicionuojama, kad tarsi yra reaguojama į Europos Sąjungos sprendimą, bet pasirenkama taikyti smulkioms finansinėms įstaigoms, būtent Lietuvos finansinėms įstaigoms, tai kažkokią žinutę siunčia“, – sakė laikinasis ministras.
Atskirame pareiškime Kinijos ministerija pareiškė, kad tikisi, jog ES brangins santykius su Kinija, ištaisys savo klaidas ir nustos kenkti kinų tautos interesams.
Praėjusį mėnesį ES įvedė sankcijas dviem Kinijos bankams ir penkioms Azijos šalyje įsikūrusioms bendrovėms, priimdama pastarąjį sankcijų prieš Maskvą paketą. ES pareiškė, kad bankai į sąrašą buvo įtraukti už kriptovaliutų paslaugų teikimą, o šios esą trukdo užtikrinti sankcijų laikymąsi.
Nesutarimų tarp Kinijos ir Lietuvos būta ir anksčiau. Praėjusiais metais Lietuva išsiuntė tris Kinijos ambasados darbuotojus, teigdama, kad šie nebuvo akredituoti.
Be to, reaguodamas į Lietuvos sprendimą leisti atidaryti Taivano atstovybę Vilniuje, Pekinas anksčiau buvo sumažinęs šalies diplomatinio atstovavimo lygį.
Pastaraisiais metais Pekino ir Briuselio santykiai taip buvo įtempti – daugiausia dėl Kinijos paramos Rusijos karui Ukrainoje.
