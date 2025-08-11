„Jei kils karas dėl Taivano – įsitrauksime“: Kinijos kaimynė nepaiso gąsdinimų

F. Marcosas taip pat sakė spaudos konferencijoje, kad Filipinų pakrančių apsauga, karinis jūrų laivynas ir kiti laivai, ginantys šalies teritorinius interesus Pietų Kinijos jūroje, niekada nepasitrauks ir laikysis savo pozicijų ginčytinuose vandenyse po to, kai pirmadienį Kinijos pakrančių apsauga surengė pavojingus blokavimo manevrus ir panaudojo galingą vandens patranką, bandydama išvaryti Filipinų laivus iš karštai ginčijamos Skarboro seklumos.
Filipinai stiprina savo saugumą ir plėtoja aljansus su Vakarais
Tai naujausias ilgai rusenusių teritorinių ginčų įsiplieskimas šiuose intensyviai laivyboje naudojamuose vandenyse, kurie yra svarbus pasaulinės prekybos maršrutas ir kur pastaraisiais metais paaštrėjo Kinijos ir Filipinų pretenzijos į šias teritorijas. Vietnamas, Malaizija, Brunėjus ir Taivanas taip pat reiškia pretenzijas į ginčijamų vandenų dalis.
Kinijos ir Filipinų santykiai labai pablogėjo, kai 2022 m. viduryje į valdžią atėjęs F. Marcosas ir jo administracija tapo vienais iš labiausiai kritikuojančių agresyvėjančius Kinijos veiksmus Pietų Kinijos jūroje Azijoje. F. Marcoso administracija sustiprino savo sutartinius įsipareigojimus su JAV ir pradėjo plėsti saugumo aljansus su kitomis Vakarų ir Azijos šalimis, tokiomis kaip Japonija, Australija, Indija ir kai kuriomis ES narėmis, siekdama sustiprinti atgrasymą nuo Pekino agresyvios veiklos.
„Jeigu dėl Taivano prasidės karas, mes būsime įtraukti, patinka mums tai ar ne“
Praėjusią savaitę Kinija pareiškė protestą ir apkaltino F. Marcosą kišimusi į jos vidaus reikalus ir „vienos Kinijos“ politikos pažeidimu, kai jis žurnalistams per vizitą Indijoje pareiškė, kad Filipinai dėl savo geografinės padėties ir apie 200 tūkst. filipiniečių darbininkų buvimo savarankiškai valdomoje saloje jokiu būdu negalės likti nuošalyje galimo karo Taivane. Kinija laiko Taivaną savo teritorija ir ne kartą grasino prijungti jį, jei reikės, panaudodama jėgą.
Kinijos užsienio reikalų ministerija per savo atstovą spaudai pareiškė, kad „geografinė padėtis“ ir „didelis filipiniečių skaičius“ Taivane neturėtų būti naudojami kaip pretekstas kištis į kitų šalių vidaus ir suvereniteto reikalus, ir paragino Filipinus „nuoširdžiai laikytis vienos Kinijos principo“ ir „susilaikyti nuo žaidimų su ugnimi klausimais, susijusiais su Kinijos pagrindiniais interesais“.Paklaustas apie Kinijos protestą, Marcosas sakė, kad yra sutrikęs ir negali suprasti Pekino susirūpinimo.
„Aš nežinau, apie ką jie kalba, koks dar žaidimas su ugnimi? Aš tik konstatavau faktus. Mes nenorime karo, bet manau, kad jei dėl Taivano prasidės karas, mes būsime įtraukti, mes būsime įtraukti, ar mums tai patinka, ar ne, spardydamiesi ir rėkdami“, – sakė F. Marcosas.
„Mes būsime įtraukti ir įtraukti į tą chaosą. Tikiuosi, kad to nebus, bet jei taip atsitiks, turime jau dabar tam pasirengti“, – aiškino Filipinų lyderis.
Susidūrė du kinų karo laivai
Filipinų pakrančių apsaugos komandoras Jay Tarriela sakė, kad pirmadienį Kinijos pakrančių apsaugos laivai persekiojo ir atliko pavojingus blokavimo manevrus prieš Filipinų pakrančių apsaugos ir žvejybos laivus Skarboro seklumoje, turtingame žvejybos atole Pietų Kinijos jūroje prie šiaurės vakarų Filipinų. Jis sakė, kad Filipinų pakrančių apsaugos laivas sugebėjo išvengti Kinijos pakrančių apsaugos vandens patrankos smūgio per „susirėmimą“.
J. Tarriela sakė, kad persekiodamas Filipinų pakrančių apsaugos laivą, Kinijos pakrančių apsaugos laivas netyčia susidūrė su Kinijos karinio jūrų laivyno laivu. Jis pasakojo, kad Kinijos pakrančių apsaugos laivas patyrė „didelę žalą“ ir Filipinų pakrančių apsauga pasiūlė Kinijos pusei pagalbą, įskaitant medicininę.
Paklaustas, ar Filipinų laivams bus nurodyta pasitraukti iš ginčytinos seklumos, F. Marcosas atsakė, kad jo vyriausybė niekada nepasitrauks iš jokios kovos.
„Nėra stebuklingos priemonės, kuri išspręstų visas mūsų problemas, – sakė F. Marcosas. – Mes ir toliau būsime ten, toliau ginsime savo teritoriją, toliau naudosime savo suverenias teises ir, nepaisydami jokio pasipriešinimo, toliau darysime tai, ką darėme pastaruosius trejus metus.“
