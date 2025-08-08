Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Griebiasi šiaudo: Rusija siūlo Kinijai naftą su nuolaida

2025-08-08 13:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-08 13:25

Rusijos naftos gamintojai bando nukreipti į Kiniją Urals naftos tiekimą, kurią anksčiau pirkdavo Indija, pranešė agentūrai „Bloomberg“ su situacija susipažinę prekybininkai.

Griebiasi šiaudo: Rusija siūlo Kinijai naftą su nuolaida

Rusijos naftos gamintojai bando nukreipti į Kiniją Urals naftos tiekimą, kurią anksčiau pirkdavo Indija, pranešė agentūrai „Bloomberg“ su situacija susipažinę prekybininkai.

1

Agentūros teigimu, Rusijos nafta siūloma su nuolaidomis valstybinėms ir privačioms Kinijos naftos perdirbimo gamykloms, o pastarosios rodo susidomėjimą. Kalbama apie naftą, kuri bus pristatyta spalio mėnesį iš vakarinių Rusijos uostų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kinams jos kaina sumažinta 1 JAV doleriu už barelį, pranešė „Bloomberg“ šaltiniai. Jų teigimu, kroviniai siūlomi su Rusija susijusių prekybininkų, tokių kaip „Litasco“ – pagrindinė „Lukoil“ prekybos bendrovė, leidžianti išlaikyti ryšius su tarptautinėmis rinkomis, net kai tiesioginis Rusijos eksportas apribotas.

Bando atsverti Indijos praradimą

Anksčiau didžioji dalis Urals naftos buvo eksportuojama į Indiją, kuri nuo karo pradžios birželio mėn. padidino pirkimus iš Rusijos daugiau nei 20 kartų ir importavo apie 2 mln. barelių per dieną.

Tačiau Indijos valstybinės naftos perdirbimo gamyklos pradėjo atsisakyti sandorių su Rusijos naftos bendrovėmis po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė dekretą dėl 25 proc. muito mokesčio Indijos prekėms už energetinį bendradarbiavimą su Maskva.

Privačios Indijos naftos perdirbimo gamyklos, pagal „Bloomberg“ duomenis, tęsė importą po to, kai Rusija padidino nuolaidas iki 5 JAV dolerių už barelį.

Tuo tarpu Indijos valstybinės naftos perdirbimo gamyklos išbraukė Urals iš artimiausių pirkimų planų.

