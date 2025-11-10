„Anadolu Efes“ prarado svarbų žaidėją

29 metų 198 cm ūgio amerikietis sekmadienio Turkijos lygos mače patyrė dešinės šlaunies raumens traumą ir nežais 4–6 savaites.
Eurolygoje P.J.Dozieris per 19 minučių įmeta po 10 taškų, atkovoja 2,6 kamuolio, atlieka 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir renka 8,4 naudingumo balo.
Dvigubos savaitės metu „Anadolu Efes“ išvykoje žais su Bolonijos „Virtus“ ir namie priims Miuncheno „Bayern“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!