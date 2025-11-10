 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Anadolu Efes“ prarado svarbų žaidėją

2025-11-10 14:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-10 14:33

Stambulo „Anadolu Efes“ ekipos stovyklą pasiekė nemaloni žinia – traumą patyrė P.J.Dozieris.

P.J.Dozieris patyrė traumą

Stambulo „Anadolu Efes“ ekipos stovyklą pasiekė nemaloni žinia – traumą patyrė P.J.Dozieris.

0

29 metų 198 cm ūgio amerikietis sekmadienio Turkijos lygos mače patyrė dešinės šlaunies raumens traumą ir nežais 4–6 savaites.

Eurolygoje P.J.Dozieris per 19 minučių įmeta po 10 taškų, atkovoja 2,6 kamuolio, atlieka 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir renka 8,4 naudingumo balo.

Dvigubos savaitės metu „Anadolu Efes“ išvykoje žais su Bolonijos „Virtus“ ir namie priims Miuncheno „Bayern“.

