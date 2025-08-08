Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija pastebėta besiruošianti branduolinės raketos bandymui artimiausiomis dienomis

2025-08-08 12:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-08 12:45

Rusija artimiausiomis dienomis gali atlikti tarpžemyninės sparnuotos raketos su branduoliniu varikliu „Burevestnik“ bandymus poligone Naujosios Žemės salyne, rašo „The Barents Observer“. Tai rodo oro erdvės uždarymas galimų bandymų rajone, laivų su slaptu kroviniu atvykimas į salyną ir „Rosatom“ lėktuvų pasirodymas. Tokie bandymai jau buvo atlikti keletą kartų, o 2019 m. jie, tikriausiai, tapo žmonių apšvitinimo ir mirties priežastimi.

Rusija pastebėta besiruošianti branduolinės raketos bandymui artimiausiomis dienomis (nuotr. Telegram)

Pasirengimas bandymams Pankovo poligone vyksta jau keletą savaičių, rašo leidinys. Nuo liepos vidurio keletas laivų į poligoną pristatė slaptus krovinius. Laivai stovėjo įlankoje prie Pankovo poligono, o dabar išplaukė į stebėjimo pozicijas, pažymi „The Barents Observer“.

Į Rogačevo aviacijos bazę Naujojoje Žemėje taip pat greičiausiai atskrido du „Rosatom“ lėktuvai, kurie anksčiau aptarnavo tokius bandymus, rodo žurnalistų ištirtas palydovinis vaizdas.

Be to, aviacijos valdžia uždarė 40 tūkst. kv. km oro erdvę palei Naujosios Žemės vakarinę pakrantę. Šis apribojimas galioja nuo ketvirtadienio iki kito antradienio, pažymi „The Barents Observer“.

Dar vienas ženklas, kad ruošiamasi bandymams, – virš Barenco jūros skraidantis amerikiečių karinis lėktuvas „WC-135R Constant Phoenix“, dažnai vadinamas „branduoliniu analizatoriumi“, rašo leidinys. Šis lėktuvas gali aptikti branduolines daleles ore ir yra skirtas branduolinių bandymų stebėjimui, rašė „Newsweek“.

„Burevestnik“ bandymai vykdomi Naujojoje Žemėje bent jau nuo 2017 m. 2018 m. Gynybos ministerija paskelbė bandymų vaizdo įrašą. O 2023 m. Vladimiras Putinas pasakojo apie „paskutinį sėkmingą raketos bandymą“.

Sprogimas bandymų metu ir radiacija

2019 m. „Rosatom“ tikriausiai atliko nesėkmingą „Burevestnik“ bandymą. Apie tai pareiškė JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Rusijos gynybos ministerija pranešė apie skystojo reaktyvinio variklio sprogimą. Dėl sprogimo, pagal pačios ministerijos duomenis, žuvo du žmonės, šeši buvo sužeisti, o „RIA Novosti“ pranešė apie 15 sužeistųjų. Kaip rašė „Baza“, šešiems sužeistiesiems buvo diagnozuotas radiacinis apšvitimas. Kelios valandos po sprogimo Severodvinsko administracija pranešė apie radiacijos šuolį, bet vėliau šį pranešimą pašalino.

Vėliau televizijos kanalas CNBC, remdamasis JAV žvalgybos vertinimu, pranešė, kad sprogimas galėjo įvykti ne dėl raketos bandymo, o bandant iš jūros ištraukti tokią raketą, kuri nukrito per ankstesnį nesėkmingą bandymą.

Naujojoje Žemėje yra pagrindinė Rusijos branduolinių ginklų bandymų ir tyrimų bazė. Nuo 2021 m. ji buvo modernizuota ir išplėsta.

2024 m. Norvegijos žvalgyba savo ataskaitoje įspėjo, kad Rusija greičiausiai tęs ginklų bandymus Naujojoje Žemėje. Ataskaitoje teigiama, kad šie bandymai kelia avarijų ir lokalių radioaktyviųjų išmetimų pavojų.

