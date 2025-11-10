 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Jasikevičiaus vadovaujama „Fenerbahče“ liko Wilbekino

2025-11-10 15:42 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-10 15:42

Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ ekipa prarado gynėją.

S.Wilbekinas patyrė traumą

Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ ekipa prarado gynėją.

0

32 metų 188 cm ūgio Scottie Wilbekinas susižeidė kelį, todėl negalės rungtyniauti 2–3 savaites.

Amerikietis šiame Eurolygos sezone per 17 minučių įmeta 9,2 taško, atkovoja 0,8 kamuolio, atlieka 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 7 naudingumo balus.

Dvigubos savaitės metu Šaro auklėtiniai Miunchene priims Tel Avivo „Maccabi“ ir Tel Avivo „Hapoel“.

