Nepaisant Vakarų sankcijų, Rusijos sprogmenų gamyklą pasiekė vokiečių įranga

Apie tai praneša naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi muitinės duomenimis ir viešųjų pirkimų dokumentais.
BOZ yra dalis „Federal State Enterprise Ya. M. Sverdlov Plant“ įmonės, kuriai jau yra taikomos JAV ir ES sankcijos už prisidėjimą prie Rusijos vykdomo karo Ukrainoje
Pagal pirkimo dokumentus, 2022 m. spalio mėn. BOZ pasirašė sutartį dėl „Siemens“ įrangos įsigijimo iš Rusijos tarpininko „Techpribor“.
Muitinės duomenimis, netrukus prieš pasibaigiant 140 dienų terminui įrangai pristatyti, „Techpribor“ gavo siuntą iš Kinijos pramoninės įrangos tiekėjo „Huizhou Funn Tek“, įsikūrusio Guangdong provincijoje (Pietų Kinija), kuri gali pirkti įrangą nenurodydama galutinio vartotojo.
Suderindama „Siemens“ produktų kodus su muitinės kodais ir peržiūrėdama dokumentuose pateiktus aprašymus, „Reuters“ nustatė, kad du „Huizhou Funn Tek“ tiekti „Siemens“ galios reguliavimo įrenginiai buvo identiški BOZ užsakytiems modeliams.
„Reuters“ nerado jokių įrodymų, kad „Siemens“ žinojo, jog jos įranga buvo parduota Rusijos sprogmenų gamintojui.
Vokietijos inžinerijos tarptautinės bendrovės atstovas spaudai teigė, kad įmonė griežtai laikosi tarptautinių sankcijų ir to paties reikalauja iš savo klientų, tačiau pridūrė, kad kai kurios prekės gali patekti į Rusiją be jos žinios.
Vakarų technologijų tiekimas per trečiąsias šalis pabrėžia rimtą spragą sankcijų politikoje, kurią ES jau bando užpildyti, įvedant apribojimus Kinijos įmonėms, bendradarbiaujančioms su Rusijos karine pramone.
Analitikų duomenimis, automatizuoti staklės yra kritiškai svarbios ginkluotųjų pajėgų amunicijos gamybos didinimui esant darbo jėgos trūkumui. Be jų Rusijai būtų daug sudėtingiau išlaikyti intensyvų karą.
