Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Nepaisant Vakarų sankcijų, Rusijos sprogmenų gamyklą pasiekė vokiečių įranga

2025-08-08 09:11 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-08 09:11

Nepaisant Vakarų sankcijų, Rusijos Biysko oleumų gamykla (BOZ) Pietų Sibire, gaminanti sprogmenis kariniams tikslams, per tarpininkus Kinijoje gavo Vokietijos kompanijos „Siemens“ įrangą.

„Siemens“

Nepaisant Vakarų sankcijų, Rusijos Biysko oleumų gamykla (BOZ) Pietų Sibire, gaminanti sprogmenis kariniams tikslams, per tarpininkus Kinijoje gavo Vokietijos kompanijos „Siemens“ įrangą.

REKLAMA
4

Apie tai praneša naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi muitinės duomenimis ir viešųjų pirkimų dokumentais.

BOZ yra dalis „Federal State Enterprise Ya. M. Sverdlov Plant“ įmonės, kuriai jau yra taikomos JAV ir ES sankcijos už prisidėjimą prie Rusijos vykdomo karo Ukrainoje

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal pirkimo dokumentus, 2022 m. spalio mėn. BOZ pasirašė sutartį dėl „Siemens“ įrangos įsigijimo iš Rusijos tarpininko „Techpribor“.

REKLAMA
REKLAMA

Muitinės duomenimis, netrukus prieš pasibaigiant 140 dienų terminui įrangai pristatyti, „Techpribor“ gavo siuntą iš Kinijos pramoninės įrangos tiekėjo „Huizhou Funn Tek“, įsikūrusio Guangdong provincijoje (Pietų Kinija), kuri gali pirkti įrangą nenurodydama galutinio vartotojo.

REKLAMA

Suderindama „Siemens“ produktų kodus su muitinės kodais ir peržiūrėdama dokumentuose pateiktus aprašymus, „Reuters“ nustatė, kad du „Huizhou Funn Tek“ tiekti „Siemens“ galios reguliavimo įrenginiai buvo identiški BOZ užsakytiems modeliams.

„Reuters“ nerado jokių įrodymų, kad „Siemens“ žinojo, jog jos įranga buvo parduota Rusijos sprogmenų gamintojui.

REKLAMA
REKLAMA

Vokietijos inžinerijos tarptautinės bendrovės atstovas spaudai teigė, kad įmonė griežtai laikosi tarptautinių sankcijų ir to paties reikalauja iš savo klientų, tačiau pridūrė, kad kai kurios prekės gali patekti į Rusiją be jos žinios.

Vakarų technologijų tiekimas per trečiąsias šalis pabrėžia rimtą spragą sankcijų politikoje, kurią ES jau bando užpildyti, įvedant apribojimus Kinijos įmonėms, bendradarbiaujančioms su Rusijos karine pramone.

Analitikų duomenimis, automatizuoti staklės yra kritiškai svarbios ginkluotųjų pajėgų amunicijos gamybos didinimui esant darbo jėgos trūkumui. Be jų Rusijai būtų daug sudėtingiau išlaikyti intensyvų karą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kremlius sureagavo į ES sankcijas: vadina jas neteisėtomis (nuotr. SCANPIX)
Kremlius sureagavo į ES sankcijas: vadina jas neteisėtomis (107)
Trumpui „įjungiama žalia šviesa“? Indija pakomentavo sankcijas Rusijai (nuotr. SCANPIX)
Trumpui „įjungiama žalia šviesa“? Indija pakomentavo sankcijas Rusijai (58)
Europos Sąjunga BNS Foto
ES pritaikė sankcijas devyniems asmenims ir šešiems subjektams dėl Rusijos veiksmų užsienyje
Peskovas sureagavo į Trumpo grasinimus dėl sankcijų: tai yra rimta (nuotr. SCANPIX)
Peskovas sureagavo į Trumpo grasinimus dėl sankcijų: tai yra rimta (11)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų