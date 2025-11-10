Eurolygos klubai medžioja NBA patirties turintį vidurio puolėją

25 metų 208 cm ūgio Charlesas Bassey dairosi į Europą ir Eurolygos komandos jau domisi Nigerijoje gimusio žaidėjo paslaugomis, kuris buvo pasirašęs trumpalaikę sutartį su Memfio „Grizzlies“, o dabar yra laisvasis agentas. Pats žaidėjas prioritetą teikia stipriausiai pasaulio lygai, bet neatmeta galimybės keltis į Senąjį žemyną.
Ch.Bassey Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) praleido 4 sezonus – karjerą pradėjo Filadelfijos „76ers“ gretose, o tada sekė treji metai San Antonijaus „Spurs“ organizacijoje.
Aukštaūgio karjeros NBA vidurkiai – 4,3 taško ir 4,3 atkovoto kamuolio per 11 minučių.
