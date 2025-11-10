 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolygos klubai medžioja NBA patirties turintį vidurio puolėją

2025-11-10 16:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-10 16:02

Eurolygos klubai šiuo metu aktyviai rinkoje ieško papildymo priekinėje linijoje, o, tiksliau, vidurio puolėjo pozicijoje.

Ch.Bassey gali atsidurti Eurolygoje (Scanpix nuotr.)

0

25 metų 208 cm ūgio Charlesas Bassey dairosi į Europą ir Eurolygos komandos jau domisi Nigerijoje gimusio žaidėjo paslaugomis, kuris buvo pasirašęs trumpalaikę sutartį su Memfio „Grizzlies“, o dabar yra laisvasis agentas. Pats žaidėjas prioritetą teikia stipriausiai pasaulio lygai, bet neatmeta galimybės keltis į Senąjį žemyną.

Ch.Bassey Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) praleido 4 sezonus – karjerą pradėjo Filadelfijos „76ers“ gretose, o tada sekė treji metai San Antonijaus „Spurs“ organizacijoje.

Aukštaūgio karjeros NBA vidurkiai – 4,3 taško ir 4,3 atkovoto kamuolio per 11 minučių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

