  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda nekomentuoja siūlymo lengvinti LRT vadovo atleidimą

2025-11-26 15:57
2025-11-26 15:57

Prezidentas Gitanas Nausėda nekomentuoja  „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio inicijuotų pataisų, kuriomis Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) taryba galėtų lengviau atleisti transliuotojo generalinį direktorių.

Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidentas Gitanas Nausėda nekomentuoja  „aušriečių" lyderio Remigijaus Žemaitaičio inicijuotų pataisų, kuriomis Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) taryba galėtų lengviau atleisti transliuotojo generalinį direktorių.

„Konkrečių, pirminėse įstatymų leidimo stadijose esančių teisės aktų projektų prezidentas nekomentuoja“, – BNS trečiadienį nurodė Prezidento komunikacijos grupė.

Kaip skelbė BNS, „Nemuno aušros“ inicijuotas pataisas šią savaitę registravo grupė Seimo „aušriečių“ ir „valstiečių“.

LRT įstatymo pakeitimu siūloma, kad transliuotojo vadovas dėl nepasitikėjimo galėtų būti atleidžiamas slaptu balsavimu, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip pusė tarybos narių.

Iniciatorių teigimu, dėl dabar nustatytos per aukštos dviejų trečdalių balsų kartelės LRT generalinio direktoriaus atleidimas yra neįmanomas. Be to, slaptas balsavimas tarybos narius apsaugotų nuo išorinio spaudimo.

Žurnalistų atstovai sako, kad siūlomos pataisos yra pavojingos ir primena bandymą pakirsti LRT nepriklausomumą. Žurnalistų profesionalų asociacija parengė peticiją „prieš LRT politinį užvaldymą“, kurią trečiadienį popiet buvo pasirašę 8 tūkst. žmonių, jai surinkta 1,3 tūkst. eurų paramos.

Siūlymą viešai kritikuoja ir du LRT tarybos nariai – Deimantas Jastramskis ir Irena Vaišvilaitė.

Premjerė Inga Ruginienė ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas reiškia palaikymą tokioms pataisoms.

Prezidento į LRT tarybą paskirtas jos pirmininkas Mindaugas Jurkynas BNS nekomentavo valdančiųjų atstovų iniciatyvos, pažymėjęs, kad taryba šio klausimo neaptarė.

Šalies vadovas taip pat į LRT tarybą yra paskyręs rašytoją Renatą Šerelytę-Mendeikienę, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorių Giedrių Jucevičių ir Vilniaus Dailės akademijos tarybos narę Rėdą Brandišauskienę.

LRT taryba yra sudaroma iš 12 žinomų visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjų. Po keturis tarybos narius skirtingu metu skiria prezidentas ir Seimas, po vieną narį deleguoja Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija ir Lietuvos vyskupų konferencija.

