 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda ragina EBPO Ukrainos reformų rėmimą ir toliau laikyti tarp svarbiausių prioritetų

2025-11-17 15:31 / šaltinis: BNS
2025-11-17 15:31

Šalies vadovas ir užsienio reikalų ministras pirmadienį susitikę su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) generaliniu sekretoriumi Mathiasu Cormannu aptarė Lietuvos ir EBPO bendradarbiavimo prioritetus, išskirtinį dėmesį skyrė pagalbos tęstinumo Ukrainai klausimui.

Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)

Šalies vadovas ir užsienio reikalų ministras pirmadienį susitikę su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) generaliniu sekretoriumi Mathiasu Cormannu aptarė Lietuvos ir EBPO bendradarbiavimo prioritetus, išskirtinį dėmesį skyrė pagalbos tęstinumo Ukrainai klausimui.

REKLAMA
2

Susitikimo metu prezidentas Gitanas Nausėda pakvietė generalinį sekretorių išlaikyti prioritetinį dėmesį ir pagalbą Ukrainai, akcentuodamas, kad Ukraina ir karo sąlygomis vykdo reformas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gindamasi nuo barbariškos agresijos, Ukraina gina ir saugo visą civilizuotą pasaulį, gina tuos principus, kuriais grindžiama EBPO. Todėl būtų tinkamas metas pakviesti Ukrainą pradėti derybas dėl narystės EBPO jau kitąmet“, – Prezidentūros išplatintame pranešime cituojamas šalies vadovas.

REKLAMA
REKLAMA

Ministras Kęstutis Budrys generaliniam sekretoriui taip pat pabrėžė, jog nuosekli tęstinė parama Ukrainos reformų procesui turėtų išlikti vienu iš EBPO prioritetų.

REKLAMA

„Privalome padėti Ukrainai. EBPO Šalies programa Ukrainai padeda užtikrinti aukštus įgyvendinamų reformų standartus ir prisideda prie spartesnės Ukrainos ES integracijos bei narystės. Ukraina šiandien yra ne tik paramos gavėja, bet ir vertingų patirčių šaltinis, ypač kovos su dezinformacija ir atsparumo stiprinimo srityse“, – teigė K. Budrys.

Susitikime aptartos ir Lietuvai prioritetinės sritys: demografiniai iššūkiai, darbo jėgos trūkumo mažinimas, migrantų integracija, ekonominis ir informacinis atsparumas, teigia Prezidentūra.

REKLAMA
REKLAMA

„Nors geopolitinė aplinka išlieka neapibrėžta, Lietuvos ekonomika yra atspari ir prisitaikanti prie naujų iššūkių. Toks neatidėliotinas, ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai svarbus iššūkis yra ir neaugantys gimstamumo rodikliai“, – susitikimo metu kalbėjo G. Nausėda.

K. Budrys taip pat akcentavo būtinybę stiprinti EBPO globalų vaidmenį įtvirtinant standartus ir skleidžiant bendrąsias vertybes, ypač Rytų partnerystės, Vidurinės Azijos ir Indijos–Ramiojo vandenynų regionuose. Pasak Užsienio reikalų ministerijos, Lietuva dalinasi narystės patirtimi su į EBPO stojančiomis šalimis ir, esant poreikiui, yra pasirengusi tai daryti ateityje.

1961-aisiais įkurtai EBPO dabar priklauso 38 valstybės.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)
Gitanas Nausėda pasveikino diplomatus profesinės šventės proga: jūs stovite Lietuvos interesų sargyboje (2)
Gitanas Nausėda BNS Foto
Lietuvos prezidentas paragino Europos lyderius stiprinti Ukrainos pozicijas (40)
Gitanas Nausėda (nuotr. stop kadras)
Nausėda su Europos lyderiais aptars žemyno gynybos stiprinimą (5)
Oficialiai atidaryta rekonstruota „Via Baltica“ (nuotr. Elta)
Oficialiai atidaryta rekonstruota „Via Baltica“ (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų