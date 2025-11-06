 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitanas Nausėda pasveikino diplomatus profesinės šventės proga: jūs stovite Lietuvos interesų sargyboje

2025-11-06 15:34 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 15:34

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pasveikino profesinę šventę mininčius šalies diplomatus bei Užsienio reikalų ministerijos (URM) darbuotojus. Sveikindamas šios bendruomenės atstovus šalies vadovas pabrėžė jų atsakomybę ginant Lietuvos interesus ir garsinant valstybės vardą pasaulyje.

Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pasveikino profesinę šventę mininčius šalies diplomatus bei Užsienio reikalų ministerijos (URM) darbuotojus. Sveikindamas šios bendruomenės atstovus šalies vadovas pabrėžė jų atsakomybę ginant Lietuvos interesus ir garsinant valstybės vardą pasaulyje.

0

„Geriau nei kas kitas žinote, kiek daug išminties, profesionalumo, atsidavimo reikalauja darbas Lietuvos diplomatinėje tarnyboje. Neskaičiuodami nei pastangų, nei laiko jūs stovite mūsų valstybės interesų sargyboje“, – URM vykusiame renginyje ketvirtadienį kalbėjo prezidentas. 

Jo teigimu, nuo Lietuvos diplomatų priklauso, kiek esame girdimi artimiausių sąjungininkų, siekiant, kad būtų užtikrintas NATO ir Europos Sąjungos (ES) rytinio flango saugumas ir gynyba bei parama kariaujančiai Ukrainai.

G. Nausėda taip pat akcentavo diplomatijos vaidmenį plėtojant ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo ryšius, kurie ilgainiui stiprina Lietuvos pozicijas tarptautinėje erdvėje.

Šalies vadovas padėkojo diplomatams už jų darbą ginant Lietuvos interesus, stiprinant ryšius su viso pasaulio valstybėmis ir puoselėjant lietuvių bendruomenes užsienyje.

Diplomato diena Lietuvoje minima  lapkričio 7-ąją – tą dieną 1918 m. buvo įkurta Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija.

