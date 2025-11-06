Gitanas Nausėda pasveikino diplomatus profesinės šventės proga: jūs stovite Lietuvos interesų sargyboje

„Geriau nei kas kitas žinote, kiek daug išminties, profesionalumo, atsidavimo reikalauja darbas Lietuvos diplomatinėje tarnyboje. Neskaičiuodami nei pastangų, nei laiko jūs stovite mūsų valstybės interesų sargyboje“, – URM vykusiame renginyje ketvirtadienį kalbėjo prezidentas.
Jo teigimu, nuo Lietuvos diplomatų priklauso, kiek esame girdimi artimiausių sąjungininkų, siekiant, kad būtų užtikrintas NATO ir Europos Sąjungos (ES) rytinio flango saugumas ir gynyba bei parama kariaujančiai Ukrainai.
G. Nausėda taip pat akcentavo diplomatijos vaidmenį plėtojant ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo ryšius, kurie ilgainiui stiprina Lietuvos pozicijas tarptautinėje erdvėje.
Šalies vadovas padėkojo diplomatams už jų darbą ginant Lietuvos interesus, stiprinant ryšius su viso pasaulio valstybėmis ir puoselėjant lietuvių bendruomenes užsienyje.
Diplomato diena Lietuvoje minima lapkričio 7-ąją – tą dieną 1918 m. buvo įkurta Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija.
