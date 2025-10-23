Nausėda įvertino valstybės biudžeto projektą

Šalies vadovas pabrėžia, kad projektą parengusi Vyriausybė atsižvelgė į Valstybės gynimo taryboje šiemet įtvirtintą siekį iki 2030-ųjų krašto apsaugai papildomai skirti 12–13 mlrd. eurų, arba iki 5–6 proc. BVP kasmet.
„Tai yra biudžetas, kuris tenkina mano lūkesčius dėl gynybos biudžeto, nes tai yra tai, ko siekiame. Valstybės gynimo tarybos sprendimas skirti 5–6 proc. BVP (2026 metais – BNS) yra įgyvendintas“, – Briuselyje ketvirtadienį žurnalistams sakė G. Nausėda.
Seimui antradienį pateiktame 2026-ųjų biudžeto projekte numatytos 5,38 proc. BVP išlaidos gynybai.
Prezidentas projektą pavadino „adekvačiu, geru biudžetu“, kuriame, be kita ko, rūpinamasi socialiniu žmonių gerbūviu.
„Suprantu, kad toli gražu ne visų mūsų visuomenės grupių, bet, pavyzdžiui, senjorų lūkesčius atliepia“, – ketvirtadienį teigė G. Nausėda. – „Laukia darbas dar iki šito biudžeto priėmimo, apginti šitą biudžetą.“
Pirmasis projekto svarstymas Seimo posėdyje numatytas lapkričio 25-ąją, o antrasis – projektui grįžus iš Vyriausybės – gruodžio 9-ąją.
