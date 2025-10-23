Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda įvertino valstybės biudžeto projektą

2025-10-23 11:15 / šaltinis: BNS
2025-10-23 11:15

Prezidentas Gitanas Nausėda sako teigiamai vertinantis 2026-ųjų valstybės biudžeto projektą su rekordinėmis – 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) išlaidomis gynybai.

Gitanas Nausėda BNS Foto

Prezidentas Gitanas Nausėda sako teigiamai vertinantis 2026-ųjų valstybės biudžeto projektą su rekordinėmis – 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) išlaidomis gynybai.

0

Šalies vadovas pabrėžia, kad projektą parengusi Vyriausybė atsižvelgė į Valstybės gynimo taryboje šiemet įtvirtintą siekį iki 2030-ųjų krašto apsaugai papildomai skirti 12–13 mlrd. eurų, arba iki 5–6 proc. BVP kasmet.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai yra biudžetas, kuris tenkina mano lūkesčius dėl gynybos biudžeto, nes tai yra tai, ko siekiame. Valstybės gynimo tarybos sprendimas skirti 5–6 proc. BVP (2026 metais – BNS) yra įgyvendintas“, – Briuselyje ketvirtadienį žurnalistams sakė G. Nausėda.

Seimui antradienį pateiktame 2026-ųjų biudžeto projekte numatytos 5,38 proc. BVP išlaidos gynybai.

Prezidentas projektą pavadino „adekvačiu, geru biudžetu“, kuriame, be kita ko, rūpinamasi socialiniu žmonių gerbūviu.

„Suprantu, kad toli gražu ne visų mūsų visuomenės grupių, bet, pavyzdžiui, senjorų lūkesčius atliepia“, – ketvirtadienį teigė G. Nausėda. – „Laukia darbas dar iki šito biudžeto priėmimo, apginti šitą biudžetą.“

Pirmasis projekto svarstymas Seimo posėdyje numatytas lapkričio 25-ąją, o antrasis – projektui grįžus iš Vyriausybės – gruodžio 9-ąją.

