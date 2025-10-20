Kalendorius
Nausėda skubina socialdemokratus dėl kultūros ministro: „Tikiuosi, kad kandidatas nekels abejonių“

2025-10-20 13:35 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 13:35

Tęsiantis kultūros ministro paieškoms, prezidentas Gitanas Nausėda ragina valdančiuosius socialdemokratus nedelsti ir kuo greičiau rasti kandidatą į šią poziciją. 

Gitanas Nausėda susitiko su Mindaugu Sinkevičiumi. (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

0

„Laukiu kandidato. Tikiuosi, kad kandidatas nekels abejonių arba nekels kontroversijų. Raginu socialdemokratų partiją padaryti tai kaip galima greičiau, kad turėtume visiškai suformuotą Vyriausybę, kad turėtume darbingą Vyriausybę ir ministrus, kurie yra pajėgūs užtikrinti  mūsų darbų tęstinumą ateityje“, – pirmadienį žurnalistams teigė šalies vadovas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta anksčiau, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žurnalistams pirmadienį pripažino, kad kandidato į kultūros ministrus paieškos užtruko. Anot M. Sinkevičiaus, partija ieško kompetetingo kandidato. 

ELTA primena, kad anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.

Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati. 

Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.

Kultūros ir Energetikos ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda (nuotr. stop kadras)
Nausėda rėžė: Žemaitaičio viltys „Lietuvą apginti savo liežuviu ar feisbuko postais“ nedaug ko vertos (17)
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Nausėda atskleidė, ar su Ruginienė kalbėjo apie potencialius kandidatus į kultūros ministrus (6)
Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Nausėda: daugelis problemų „atkristų natūraliai“, jei „Nemuno aušros“ nebebūtų koalicijoje (81)
Remigijus Žemaitaitis BNS Foto
Žemaitaitis: kultūros ministro ieškos visa koalicija, „kuris tiks kultūros bendruomenei“ (32)

