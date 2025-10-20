Nausėda skubina socialdemokratus dėl kultūros ministro: „Tikiuosi, kad kandidatas nekels abejonių“

„Laukiu kandidato. Tikiuosi, kad kandidatas nekels abejonių arba nekels kontroversijų. Raginu socialdemokratų partiją padaryti tai kaip galima greičiau, kad turėtume visiškai suformuotą Vyriausybę, kad turėtume darbingą Vyriausybę ir ministrus, kurie yra pajėgūs užtikrinti mūsų darbų tęstinumą ateityje“, – pirmadienį žurnalistams teigė šalies vadovas.
Kaip skelbta anksčiau, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žurnalistams pirmadienį pripažino, kad kandidato į kultūros ministrus paieškos užtruko. Anot M. Sinkevičiaus, partija ieško kompetetingo kandidato.
ELTA primena, kad anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati.
Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.
Kultūros ir Energetikos ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!